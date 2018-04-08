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Malatya Haber -

M.Yeşilyurt Belediye’den Sessiz Kapanış

M.Yeşilyurt Belediye’den Sessiz Kapanış
  • 08.04.2018
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Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ligin son haftasında Elazığ temsilcisi Grup Merkez Hasar Hankendispor ile 0-0 berabere kaldı.

Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Ramazan Haymana, Ahmet Çıtak, Fikret Merih Kılıç hakem üçlüsü yönetti.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahaya Metehan Erdem, Harun Aytemur, Bedrettin Bulguru, Yunus Emre Eserdi, Mustafa Maden, Mert Ali Turgut, Cuma Nasır, Mehmet Ali Kayailli, Erdem İsotçu, Yusuf Çelik, Osman Çavdar on biriyle çıktı.

Grup Merkez Hasar Hankendispor ise Emrah Gür, Faruk Çiftçioğlu, Talha Üstündağ, Batuhan Avşar, Eray Tizik, Abdülkadir Akar, Mazlum Daşlık, Fethi Ahmet Özdemir, Abdulkaki Umay, Soner Kayıkçı, Taha Esmeray on biriyle mücadele etti.

Gol sesi çıkmayan karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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