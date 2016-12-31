M.Yeşilyurt Belediye’nin Kampı Sürüyor

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Antalya’daki devre arası kamp çalışmaları çerçevesinde güç depoluyor.

Grup’ta, ligin ilk yarısını lider Adıyaman 1954 Spor’un 1 puan gerisinde 28 puanla ikinci sırada tamamlayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ikinci yarı hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Gündüz saha, akşam ise salonda çalışmalarını sürdüren turuncu yeşilliler, ikinci yarıya iyi başlayıp, sezon sonunda da şampiyonluk ipini göğüslemenin hesaplarını yapıyor.

Ligin ilk yarısında 12 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, şampiyonluk yarışında ilk iki içerisinde yer almayı başardı. Lider Adıyaman 1954 Spor ile arasında 1 puanlık fark bulunan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ikinci yarıda daha farklı bir görüntü çizmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Takımın golcü futbolcusu Ndong-Meye Laurys (Loris Meye), devre arası kamp çalışmalarının verimli geçtiğini ifade ederek, ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade etti.

Meye, ligin ilk yarısında iyi bir görüntü ortaya koyduklarını kaydederek, zirvenin sadece 1 puan gerisinde olduklarını, ikinci yarıda sergileyecekleri performansla hedeflerine ulaşacaklarını kaydetti.

Takımın ilk yarıda iyi bir ivme yakaladığını ve bunu ikinci yarıda da sürdürmek istediklerini dile getiren golcü futbolcu, “Biz iyi bir takımız ve iyi mücadele ediyoruz. Bu iyi gidişi sürdürüp, şampiyonluk ipini göğüslemek istiyoruz. Teknik heyetimizin önderliğinde iyi çalışıyoruz. Maçlara iyi hazırlanıyoruz. Takımımızın hedefi belli ve bizde bu hedef doğrultusunda mücadele ediyoruz. Grup’ta iddialı takımlar var ama biz hedefe ulaşacak kadro kalitesine sahibiz. Bunu da hep birlikte başaracağız ve takımı bir üst lige çıkaracağız” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi