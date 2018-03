M.Yeşilyurt Belediyespor Fark Yaptı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta Yeşilyurt Belediyespor, Gaziantep ekibi Araban Belediyespor’u 3-0 yendi.

Yeşiltepe 3 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Tarık Güldal, Salih Karabudak, Tugay Gönenci hakem üçlüsü yönetti.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahaya Önder Biçer, Bedrettin Bulguru, Erdem İsotçu, Mehmet Ali Kayailli, Ziya İstek, Sefa Ayvaz, Harun Aytemur, Erdal Küçükkara, Vedat Taşdemir, Ndong-Meye Laurys ve Tolga Değirmenci on biriyle çıktı. Araban Belediyespor ise Ümit Kurt, Umut Arıkan, Seydi Vakkas Eryılmaz, Eyüp Rıdvan Karakaş, Abidin Fikirli, Lucas Sebastian Rodriguez, Selim Dağ, Deniz Işık, Hurşit Yaldız, Mustafa Can Cap, Ali Taş on biriyle mücadele etti.

Yeşilyurt Belediyespor, karşılaşmanın 33. dakikasında Meye’nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bir topu direkten dönen turuncu yeşilliler, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında 76. dakikada bir kez daha Meye sahneye çıktı ve farkı 2’ye taşıyan golü kaydetti. Golden sonra daha üstün taraf olan Yeşilyurt Belediyespor, 82. dakikada Erdal’ın golüyle 3-0’ı yakaladı. Maçta başka gol olmayınca Yeşilyurt Belediyespor karşılaşmayı 3-0 kazandı.

“NET BİR GALİBİYET ALDIK”

Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un teknik direktörü İsmail Tekin, “Geçen haftadan bir yaramız vardı. Son dakikada şansız bir gol ve yaşanan hadiselerin şokunu atlatabilmek için çalışmalarımızı o yönde yaptık. Tabi grubun iki güçlü takımından birine karşı oynadık. Farklı kazandık. Haddimizi bilerek, ilerideki oyuncularımızın meziyetlerini bilerek bir oyun düzeni, sistemi oldu. Fırsatlar yakalandı, oyuncularımızda değerlendirdiler. Net bir galibiyet aldık” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi