M.Yeşilyurt Belediye’ye İnönü Çelmesi

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta Malatya derbisinden İnönü Üniversitesispor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor’u 2-1 yendi.

Yeşiltepe 3 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Tarık Güldal, Uğur Yücel, Tugay Gönenci hakem üçlüsü yönetti.

İnönü Üniversitesispor; Volkan Tuncel, Yunus Emre Kutlu, Cumali Özdal, Fikret Avcu, Garip Erayabakan, Fatih Sakin, Miraç Ölmez, Ramazan Çavuş, Engin Yıldız, Ebubekir Bozan, Ebubekir Yardım on biriyle sahaya çıktı.

Malatya Yeşilyurt Belediyspor ise Önder Biçer, Bedrettin Bulguru, Erdem İsotçu, Ali Ertekin, Ziya İstek, Cuma Nasır, Tolga Değirmenci, Yusuf Çelik, Vedat Taşdemir, Ndong-Meye Laury, Sefa Ayvaz on biriyle mücadele etti.

Mücadelenin ilk yarısında iki takımda gol pozisyonları yakaladı. Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da Meye’nin 22’nci dakikada kafa vuruşunda top üst direkte patladı. 38’nci dakikada İnönü Üniversitesispor’un kullandığı serbest vuruşta, karambolde Fatih Sakin, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Mücadelenin 61’nci dakikasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da Vedat Taşdemir, ceza sahası içerisinde yaptığı hareket sonrası ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. İnönü Üniversitesispor’un kazandığı penaltı atışını 62’nci dakikada Ramazan Çavuş gole çevirdi ve durumu 2-0’a getirdi.

Sahada 10 kişi kalan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, oyuna sonradan giren Alfonso ile yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Turuncu yeşilliler, 80’nci dakikada yeni transferi Özgür Dükme’nin akıl dolu golüyle durumu 2-1’e getirdi.

Son anları büyük bir gerginliğe sahne olan karşılaşmada başka gol olmadı ve İnönü Üniversitesispor sahadan 2-1 üstün ayrıldı.

GERGİN BAŞLADI TARTIŞMAYLA BİTTİ

İnönü Üniversitesispor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor karşılaşması oldukça gergin başladı. İki takım oyuncuları saha içerisinde sık sık birbirleriyle tartıştı.

İnönü Üniversitesispor’un karşılaşmada 1-0 öne geçmesinden sonra oyunda tansiyon daha da arttı. İnönü’nün kalecisi Volkan Tuncel’in yerde kaldığı pozisyon sonrası iki takım oyuncuları birbirlerinin üzerine yürüdü.

Uzun süre yaşanan tartışmalar ikinci yarıda da devam etti. Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un takım kaptanı Cuma Nasır, İnönü Üniversitesispor’un oyuncularının zaman geçirdiğini savunarak, rakip takımın yedek kulübesini alkışlayarak, protesto etti.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Yeşilyurt Belediyesporlu futbolcular, tribündeki taraftarlarla tartışında saha içi bir anda karıştı. Yaşanan tartışma, polis ve iki takım teknik heyetinin araya girmesiyle büyümeden önlendi.

“YAZIK GÜNAH”

Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un futbolcusu Sefa Ayvaz, yaşanan tartışma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, “Derdiniz ne, niye düşmanlık yapıyorsunuz? Amaç ne, amacınız ne kardeşim? Şurada top oynuyoruz. Yenebilirsiniz ama düşmanlık yapmanın bir anlamı yok. Yazık, günah. Dışarıdan İnönü Üniversitesisporlu bir futbolcunun babası küfür ediyor. Ne gereği var. Ben sana ne yaptım? Söylenecek bir şey yok, yazık” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi