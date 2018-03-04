M.Yeşilyurt Deplasmanda Farklı Kazandı
Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grubun 21.haftasında Malatya Yeşilyurt Belediyespor konuk olduğu Kahramanmaraş ekibi Erdağ İnşaat Dumlupınarspor’u 4-1 yendi.
Kahramanmaraş Batıpark Merkez Sahada oynanan karşılaşmayı Ömer Faruk Gültekin, Emrah Yücekaya, Yusuf Yaşar hakem üçlüsü yönetti.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahaya Metehan Erdem, Harun Aytemur, Bedrettin Bulguru, Yunus Emre Eserdi, Mustafa Maden, Mert Ali Turgut, Cuma Nasır, Mehmet Ali Kayailli, Erdal Küçükkara, Erdem İsotçu, Abdulvahap Kaya on biriyle çıktı.
Erdağ İnşaat Dumlupınarspor ise Hacı Ahmet Kaplan, Selman Acar, İbrahim Akgül, Ahmet Dağ, Gökhan Arslan, Mustafa Göl, Erdem Kaba, Ömer Aşçı, Hanifi Demir, Aziz Alacacı, Emin Arı on biriyle mücadele etti.
Yeşilyurt Belediyespor, ilk yarısını 2-0 üstün tamamladığı mücadeleyi 4-1 kazandı. Yeşilyurt Belediyespor’un gollerini 18.dakikada Yunus, 20.dakikada Mert Ali, 47.dakikada Cuma ve 75.dakikada Miraç kaydetti.
Yeni Malatya Gazetesi