M.Yeşilyurt Elazığ DSİ’yi Rahat Geçti

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında grubun alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren Elazığ DSİ Spor’u 2-0 yendi.

Yeşiltepe 3 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Erdi Çetin, Erdem Altaş, Temel Yazıcı hakem üçlüsü yönetti.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahaya Önder Biçer, Bedrettin Bulguru, Murat Avcu, Ali Ertekin, Ziya İstek, Cuma Nasır, Özgür Dükme, Yusuf Çelik, Alfonso Da Silva Santos, Ndong-Meye Laurys ve Sefa Ayvaz on biriyle çıktı. Elazığ DSİ Spor ise Ali Coşkun Demirtaş, Yavuz Selim Yaşar, Burak Altıngök, Talha Üstündağ, Alper Gül, Mehmet Kurtuluş, Umut Can İnce, Muhammed Atar, Onur Serin, Burak Yıldız ve Bayram Demirelli on biri ile mücadele etti.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 32’nci dakikada Loris Meye’nin kaydettiği golle karşılaşmada 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da pozisyonlar bulan Yeşilyurt Belediyespor, 90’ncı dakikada Yusuf Kaygusuz’un golüyle durumu 2-0’a getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Yeşilyurt Belediyespor, sahadan 2-0 üstün ayrılarak, önemli bir 3 puan aldı.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un teknik direktörü İsmail Tekin, Elazığ DSİ Spor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını kaydederek, şampiyonluk yarışını sürdüreceklerini ifade etti.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi