M.Yeşilyurt Hazırlık Maçı Oynadı

Eskimalatya’daki bir metruk evde çıkan yangını itfaiye söndürdü. Alınan bilgiye göre, Eskimalatya’nın Alacakapı Mahallesi’nde Metin Dönertaş’a ait tek katlı metruk evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle...