M.Yeşilyurt Hazırlık Maçı Oynadı
Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, devre arası kamp çalışmaları çerçevesinde ikinci hazırlık maçını Karaman Belediyespor ile oynadı.
BAL Ligi 2. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yeşilyurt Belediyespor, devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek’te sürdürüyor. Turuncu yeşilliler, devre arası kamp çalışmaları çerçevesinde ikinci hazırlık maçını Karaman Belediyespor ile oynadı. Yeşilyurt Belediyespor, hazırlık karşılaşmasını 2-1 kaybetti. Yeşilyurt Belediyespor’un golünü Erdal Küçükkara kaydetti.
Teknik direktör İsmail Tekin, hazırlık karşılaşmasında bütün oyuncularına şans verdi. Futbolcularının son durumlarını gören tecrübeli teknik adam, hazırlık mücadelesi esnasında futbolcularına sık sık uyarılarda bulundu.
Yeni Malatya Gazetesi