M.Yeşilyurt Hazırlık Maçı Oynadı
Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, devre arası kamp çalışmaları kapsamında bir hazırlık maçı oynadı.
Devre arası kamp çalışmalarını Antalya’da sürdüren turuncu yeşilliler, Yozgat 1959 takımıyla bir hazırlık karşılaşması oynadı. Malatya Yeşilyurt Belediyespor, hazırlık maçını Harun Aytemur’un 70’inci dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı.
Yeşilyurt Belediyespor; Mahir, Erdem, Murat, Bedrettin, Alfonso, Cuma, Harun, Ali, Melik, Ziya ve Tolga on biriyle mücadele etti.
Yeni Malatya Gazetesi
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