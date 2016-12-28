M.Yeşilyurt Hazırlık Maçı Oynadı

Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, korsan kitaplar ele geçirildi. Konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi; “5846 Sayılı FSEK kapsamında ilimizde yapılan çalışmalarda;...