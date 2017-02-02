M.Yeşilyurt İçerde, Üniversite Dışarıda Oynuyor

Antalya’da kamp yapan Evkur Yeni Malatyaspor, Pazar günü Boluspor ile bir hazırlık müsabakası oynayacak. Günü sabah ve akşam olmak üzere çift antrenmanla geçiren sarı-siyahlılarda Almanya’da bulunan Teknik Direktör İrfan Buz’un...