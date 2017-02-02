M.Yeşilyurt İçerde, Üniversite Dışarıda Oynuyor
Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta 17’nci hafta karşılaşmaları 5 Şubat Pazar günü oynanacak. Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Elazığ DSİ Spor’u ağırlayacak. İnönü Üniversitesispor ise deplasmanda Elazığ Yolspor’a konuk olacak.
Ligin 16’ncı haftasında Malatya derbisinde İnönü Üniversitesispor’a 2-1 yenilen Malatya Yeşilyurt Belediyespor, zirvenin 4 puan gerisinde kalarak büyük bir şok yaşadı. Turuncu yeşilliler, sahasında konuk edeceği Elazığ DSİ Spor’u yenerek, moralini yükseltmek istiyor. Turuncu yeşilliler, sahasındaki maçı kazanıp, üst sıradaki takımların puan kaybetmesini bekleyecek.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Elazığ DSİ Spor karşılaşması 5 Şubat Pazar günü 14.00’da Yeşiltepe 3 nolu sahada oynanacak.
Ligde aldığı sonuçlarla altıncı sırada kendisine yer bulan İnönü Üniversitesispor, 16’ncı haftada derbi maçta Malatya Yeşilyurt Belediyespor’u 2-1 yenerek, moralini üst seviyelere çıkarttı.
Sarı siyahlılar, ligin 17’nci haftasında deplasmanda Elazığ Yolspor ile karşı karşıya gelecek. Deplasmana moralli gidecek olan üniversite ekibi, rakibini yenip yükselişini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.
Elazığ Yolspor-İnönü Üniversitesispor karşılaşması 5 Şubat Pazar günü 14.00’da Elazığ Yolspor Tesisleri’nde oynanacak.
Yeni Malatya Gazetesi