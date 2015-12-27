M.Yeşilyurt Kırşehir’le Oynadı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 3. Grup takımlarından Malatya Yeşilyurtspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Nevşehir’de, Kırşehirspor ile bir hazırlık karşılaşması oynadı.

Teknik Direktör Şerif Fırat yönetiminde, yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdüren Malatya Yeşilyurtspor, Kırşehirspor ile hazırlık karşılaşması oynadı. Malatya Yeşilyurtspor Volkan Tuncel, Burak Acil, Yunus Emre Kutlu, Savaş Günay, Fatih Kuşci, Oğuzhan Akar, Korhan Keskinkılıç, Cumali Kılınç, Ramazan Çavuş, Muhittin Ülger, Halil İbrahim Taneli 11’i ile mücadele etti. Kıyasıya bir çekişmeye sahne olan mücadele 1-1 sona erdi. Malatya Yeşilyurtspor’un golünü 78. dakikada Muhittin kaydederken, Kırşehirspor’un golünü 70. dakikada Hüseyin Ali attı.

Hazırlık karşılaşmasını Malatya Yeşilyurtspor Futbol Şube Sorumlusu Eyüp Bolat da izledi.

Kampla ilgili gazetecilere değerlendirmede bulunan Bolat, “Malatya Yeşilyurtspor olarak Malatyalı sporculardan oluşan genç bir ekip kurduk. Takımımız, Nevşehir’de kamp çalışmalarını sürdürüyor. Kamp çalışmalarımız oldukça verimli geçiyor. Amacımız, Malatyalı gençlerin en iyi şekilde spor yapmalarına imkan sağlayarak, Malatya futboluna yeni sporcular kazandırmak” dedi.