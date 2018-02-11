M.Yeşilyurt Mağlubiyetten Son Anda Kurtuldu
Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL)2 2. Grup’ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Şanlıurfa temsilcisi Siverek Belediyespor’la 1-1 berabere kaldı.
Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Burak Filik, Ramazan Taşkın, Ferhat Çalar hakem üçlüsü yönetti.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Metehan Erdem, Harun Aytemur, Bedrettin Bulguru, Yunus Emre Eserdi, Mustafa Maden, Mert Ali Turgut, Cuma Nasır, Erdal Küçükkara, Murat Avcu, Erdem İsotçu, Yusuf Kaygusuz on biriyle sahaya çıktı.
Siverek Belediyespor ise Ahmet Özden, Seydi Vakkas Eryılmaz, Deniz Işık, Mustafa Cancap, Oktay Özen, Ramazan Öz, Emre Yücel, Ali Mesut, Vedat Erçin, Abidin Fikirli, İbrahim Ülüm on biriyle mücadele etti.
Siverek Belediyespor, ilk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmada, 73.dakikada Oktay Özen’in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 90+1’nci dakikada Mehmet Ali Kayailli’nin golüyle 1-1’lik eşitliği sağladı. Karşılaşmada başka gol olmayınca takımlar sahadan 1’er puanla ayrıldı.
Siverek Belediyespor’da ilk yarının 32.dakikasına sakatlanan Vedat Erçin oyuna devam edemedi. Siverek Belediyespor’un 25.dakikada Mustafa Cancap ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
M.yeşilyurt Belediye spor.ya buişi tam yapın yada bırakın.kıytırık şehirlerin 3.lig de takımları var. Siz her yıl 3.li paralosıyla başlıyosunuz ama hüsran.kurun kuvvetli bir takım çıkın.ayıp ya.yoksada çekilin bal den.
Bu Yeşilyurt spor a verilen emeğe yazık paralar çöpe atılıyor resmen