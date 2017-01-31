M.Yeşilyurt Masa Tenisi Takımı Isparta’ya Gidecek

Malatya Yeşilyurt Belediyespor masa tenisi takımı, 2. Lig, 2. Devre 3. Etap müsabakalarına katılmak üzere Isparta’ya gidecek. Turuncu yeşilliler, birinci devrede ortaya koyduğu başarılı performansı, ikinci devrede de sürdürmek istiyor.

Masa Tenisi Türkiye 2. Liginde mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor Masa Tenisi takımı 3-5 Şubat tarihlerinde Isparta da başlayacak olan 2. Devre 3. Etap için hazırlıklarını tamamladı. Ligde zirve mücadelesi veren turuncu yeşilliler, 3 günde 8 maça çıkacak. Ligde 4. Durumda olan Yeşilyurt Belediyespor Masa Tenisi Takımının 3. Sırada olan KKTC Yakındoğu Üniversitesi ile puanları aynı. 3 takımın 1. Lige yükseleceği ligde son etap Mayıs ayında Mardin ilinde yapılacak.

BİRİNCİ ETAPTA 7 GALİBİYET ALDILAR

Malatya Yeşilyurt Belediyespor, İstanbul’da gerçekleştirilen 2. Lig 1. Etap müsabakalarında 7 galibiyet aldı.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un birinci etapta aldığı sonuçlar şöyle:

Çorum Spor İhtisas Gençlik Spor Kulübü-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 3-2

KKTC Yakın Doğu-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-3

Balıkesir Bu Piliç Spor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-3

Muğlaspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-3

İstanbul WMT-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-3

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Mardin Margenç Spor: 3-0

Malatya Yeşilyurt Belediyespor: İstanbul Haydar Spor: 3-0

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediyespor: 3-0

İKİNCİ ETAPTA AVANTAJINI KORUMASINI BİLDİ

Masa Tenisinde Türkiye 2. Ligi’nde mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor Masa Tenisi Takımı, Kırşehir’de yapılan 2. Etap müsabakalarında 7 maçtan 5 ini kazanarak avantajını korudu.

Ligin ilk yarısında 15 maç yapıldı ve Yeşilyurt Belediyespor toplamda 12 maç kazanarak devreyi ilk 4 de kapattı.

16 takımın yer aldığı 2. Ligde Yeşilyurt Belediyespor, 3. sıradaki Yakındoğu Üniversitesini yenmesine rağmen averajla 4. sırada yer aldı. Rakiplerine rağmen çok daha düşük bir bütçe ile kurulan Yeşilyurt Belediyespor, 1. Lige yükselme yarışında oldukça başarılı sonuçlar aldı.

Yeni Malatya Gazetesi