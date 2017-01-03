M.Yeşilyurt Özgür İle Anlaştı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, BAL Ligi 3. Grup takımlarından Sarıkamış Belediyespor forması giyen 25 yaşındaki başarılı sol kanat oyuncusu Özgür Dükme ile prensipte anlaştı.

Sezonun ilk yarısında BAL 3.Grup takımlarından Sarıkamış Belediyespor forması giyen Dükme, devre arasında takımıyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

Ligin ilk yarısında Sarıkamış Belediyespor’da 12 maçta forma giyen ve 3 gol kaydeden Dükme, bir süredir Yeşilyurt Belediyespor’un Antalya’daki devre arası kamp çalışmalarında yer almıştı.

Sol kanat oyuncusu Erdal Küçükkara ile yollarını ayıran turuncu yeşilliler, kamp çalışmalarında beğenilen ve teknik direktör İsmail Tekin tarafından istenen Dükme’yi kadrosuna kattı.

29 Ekim 1991 doğumlu olan Dükme, Adana Hadırlıgücü’nde başladığı futbol hayatına Yenibeygücü’nde devam etti. Gençlerbirliği’nde 2009 sezonunda profesyonelliğe geçen genç oyuncu, Kağızmanspor’a transfer olarak yeniden amatöre döndü. Dükme, daha sonra sırasıyla Arhavispor, Dörtyol Gençlerbirliği, Mersin Büyükşehir Belediye Meskispor ve Sarıkamış Belediyespor takımlarının formalarını giydi.

Baş mevkisi sol kanat olan Dükme, sol bek ve orta sahada da forma giyebiliyor.

Dükme, ligin ilk haftasında Serhat Ardahan Spor, ligin yedinci haftasında Arsinspor ve ligin 12’nci haftasında Kelkit Belediye Hürriyet Spor’un ağlarını havalandırmıştı.

Yeni Malatya Gazetesi