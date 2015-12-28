M.Yeşilyurt Son Sırada

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 3. Gruba sezon başında genç bir kadroyla başlayan Malatya Yeşilyurtspor, ligin 23. haftasında son sırada yer aldı.

Malatya Yeşilyurtspor sezona Şerif Fırat ile başladı. Özellikle tesisleşme noktasında önemli adımlar atan Yeşilyurtspor, Yakınca’da oluşturduğu tesis ile geleceğe yatırım yapmayı planladı. Genç oyunculardan kurulu kadrosuyla sezona başlayan Malatya Yeşilyurtspor için işler hiç de iyi gitmedi. Ligin ilk haftasında Kilis Belediyespor’a sahasında 3-2 kaybeden Yeşilyurtspor, ikinci hafta deplasmanda Suruç Gençlikspor’a 2-0, üçüncü hafta sahasında 44 Malatyaspor’a 3-1 kaybetti.

Ligin ilk üç haftasında istenen sonuçları alamayan Malatya Yeşilyurtspor, takımın başına Cihangir Serkan Meriç’in getirilmesiyle birlikte silkindi ve 4. haftada deplasmanda Sakıcı İnşaat Şenyurtspor’u 2-1 yenerek, hanesine ilk puanlarını yazdırdı. Ligin beşinci haftasında sahasında Pazarcıkspor ile 1-1 berabere kalan Yeşilyurtspor’un sevinci kısa sürdü. 6. haftada deplasmanda Dersimspor’a 2-0’la boyun eğen Malatya ekibi, 7. haftada sahasında Adıyaman İl Özel İdarespor’u 3-1 yenmeyi başardı.

Aldığı puanlarla öz güveni yerine gelen futbolcular için artık çıkışa geçme zamanıydı. 8. haftada deplasmanda Elazığ Yolspor ile zorlu bir karşılaşmaya çıkan Malatya Yeşilyurtspor, sahadan 1-1 berabere ayrıldı ve puanını 8’e çıkardı. 9. haftada sahasında Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor’a 2-0 kaybeden Malatya temsilcisi, 11. haftada Şehit Kamil Belediyespor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 12. haftada sahasında Elbistan Belediyespor ile 0-0 berabere kalarak, puanını 10’a yükselten Malatya Yeşilyurtspor, ilk yarının son maçında Adıyamanspor ile berabere kaldı ve ilk yarıyı 11 puanla 10. sırada tamamladı.

-İkinci yarı kabus gibi başladı-

Ligin ilk yarısını 11 puanla tamamlayan Malatya Yeşilyurtspor, ligin ikinci yarısı için oldukça umutluydu. Ancak bundan sonra işler hiç de istenildiğini gibi gitmedi.

Ligin ikinci yarısında deplasmanda Kilis Belediyespor ile karşılaşan Malatya ekibi, rakibine 3-0 yenildi. İkinci yarıya iyi başlayamayan Yeşilyurtspor, 15. haftada Suruç Gençlik Spor’a sahasında 4-1 yenilerek, büyük bir şok yaşadı. Ligin 16. haftasında Malatya’nın BAL Ligi’ndeki bir diğer temsilcisi 44 Malatyaspor’a 1-0 yenilen Yeşilyurtspor, 17. haftada Sakıcı İnşaat Şenyurtspor’a sahasında 3-2 kaybetti.

Malatya Yeşilyurtspor’da kabus gibi başlayan ikinci yarıda 17. hafta sonunda teknik sorumlu Cihangir Serkan Meriç ile yollar ayrıldı.

Takımın başına geçen tecrübeli teknik adam Mustafa Taşar, takımıyla birlikte çıktığı ilk maçta Pazarcıkspor ile 1-1 berabere kaldı. 19. haftada sahasında Dersimspor’a 1-0 kaybeden Malatya Yeşilyurtspor, 20. haftada deplasmanda Adıyaman İl Özel İdarespor ile 1-1 berabere kaldı. 21. haftada sahasında Elazığ Yolspor’u 3-0 yenerek, büyük moral kazanan Yeşilyurtspor, 22. haftada deplasmanda Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor’a 3-1 kaybetti.

Ligin 23. haftasını bay geçen Malatya ekibi, Adıyaman İl Özel İdarespor’un haftası 3 puanla kapatmasının ardından 16 puanla ligin dibine demirledi.

-3 kritik karşılaşma oynayacaklar-

Malatya Yeşilyurtspor, ligin kalan son 3 haftasında final niteliğinde karşılaşmalar oynayacak. Ligde 16 puanı bulunan Malatya ekibi, alacağı sonuçların yanı sıra rakiplerinin maçlarını da yakından takip edecek.

Yeşilyurtspor, ligin 24. haftasında sahasında Şehit Kamil Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Ligin 25. haftasında deplasmanda Elbistan Belediyespor ile karşılaşacak olan Yeşilyurtspor, ligin son haftasında sahasında Adıyamanspor ile karşı karşıya gelecek.