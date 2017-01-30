M.Yeşilyurt’a Ağır Fatura

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’un 15. haftasında İnönü Üniversitesispor’a 2-1 mağlup olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor’a bu mağlubiyetin faturası ağır oldu.

Şampiyonluk parolasıyla lige başlayan mavi beyazlılar, zirve mücadelesi verdiği rakibi Adıyaman 1954’ün deplasmanda kazanmasıyla hem ikincilikteki yerini kaybetti, hem de yarışa ikinci bir takımın dahil olmasına neden oldu.

Oldukça gergin bir atmosferde oynanan müsabakada Malatya’nın gruptaki diğer temsilcisi İnönü Üniversitesispor’a mağlup olarak büyük yara alan Yeşilyurt Belediyespor, şampiyonluk şansını da zora soktu.

Yeşilyurt Belediyespor üçüncülüğe geriledi

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta 38 puanlı lider Adıyaman 1954’ün en yakın takipçisi durumundaki Karaköprü Belediyespor 35 puanla ikinci sırada yer alıyor. İnönü Üniversitesispor’a kaybeden Yeşilyurt Belediyespor ise 1 basamak gerileyerek, haftayı üçüncü sırada kapattı.

“Bu tür maçlar böyle sonuçlar normaldir”

Takımdaki son durum ve İnönü Üniversitesispor yenilgisiyle ilgili İHA’ya konuşan Yeşilyurt Belediyespor teknik sorumlusu İsmail Tekin, “Zaman zaman iyi oynadık, zaman zaman kötü oynadık. Bu tür maçlar böyle sonuçlar normaldir. Bu maçı unutup önümüzdeki maça konsantre olmalıyız” dedi.

Malatya’nın iki takımının karşı karşıya geldiği müsabakadan yenik ayrıldıklarını anımsatan Tekin, “İki ilin takımı oynadı. Zaman zaman iyi oynadık, zaman zaman kötü oynadık. Ne yazık ki yenildik. Bu tür maçlarda böyle sonuçlar normaldir. Biz günümüzde değildik. Ama yinede mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Henüz ligde neyin ne olacağı belli değil. Biz oyuncularımıza güveniyoruz” diye konuştu.

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