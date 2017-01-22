M.Yeşilyurtspor Sahasında Fire Vermedi

İnönü Üniversitesi’nde okuyan Azerbaycanlı öğrenciler ve Malatya İndex temsilciliği, Azerbaycan’da Sovyetler Birliği tarafından gerçekleştirilen 20 Ocak 1990 katliamı konulu fotoğraf sergisi açtı. Azerbaycanlı öğrenciler ve Malatya İndex temsilciliği tarafından düzenlenen...