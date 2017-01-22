M.Yeşilyurtspor Sahasında Fire Vermedi
Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Gaziantep ekibi Şehit Kamil Belediyespor’u 1-0 yendi.
Yeşiltepe 3 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Serkan Gürbüz, Yusuf Karakoyun, Ersin Sağmen hakem üçlüsü yönetti.
Yeşilyurt Belediyespor sahaya Önder Biçer, Bedrettin Bulguru, Erdem İsotçu, Ali Ertekin, Ziya İstek, Cuma Nasır, Melik Balkaş, Yusuf Çelik, Vedat Taşdemir, Ndong-Meye Laurys, Sefa Ayvaz on biriyle çıktı.
Şehit Kamil Belediyespor ise Ramazan Kiraz, Serkan Koçarslan, Halil İbrahim Bozkurt, Harun Biçer, Doğan Ekinci, Mustafa Maden, Nevres Demir, Oğulcan Dinç, Ali Doğan, Mustafa Avcı, Hayri Kıcıkoğlu on biriyle mücadele etti.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor, karşılaşmanın 21’nci dakikasında Sefa Ayvaz’ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
Gruptaki puanını 34’e çıkaran Yeşilyurt Belediyespor, lider Adıyaman 1954 Spor’u takibini sürdürdü.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi