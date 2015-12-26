”Maalesef Ticarethaneye Dönüştü..”

Malatya İl Genel Meclisi Eylül ayı olağan toplantısında, konuşan İl Sağlık Müdürü Sezai Demirel, ilde doktor açığı olduğunu söyleyerek, konuyu yetkililere bildirdiğini kaydetti.

İl Genel Meclisi, Özel İdare Müdürlüğü Salonu’nda, Bekir Çelik’in başkanlığında toplandı. Gündem gereği, Sağlık Müdürlüğü’nün 2007 yılı bütçesi 2 milyon 770 bin YTL olarak kabul edildi. Toplantıda konuşma yapan Sağlık Müdürü Sezai Demirel, il genel meclisi üyelerinin sağlık kuruluşlarında onarım yapılması konusunu cevaplandırdı. Hastanelerde bu tür işlerin döner sermayeden yapılması gerektiğini ifade eden Demirel, “Sağlığın ticareti olmaz, ancak maalesef ticarethenaye dönüştü bu kurumlar”dedi.

İlde doktor açığı bulunduğunu, konuyu birçok kez Ankara’da ilgili ve yetkililere iletmelerine rağmen sonuç alınmadığını söyleyen Sezai Demirel, 29 vekil ebe onayının geldiğini, yıl sonuna kadar da 23 vekil ebe daha alıp, sağlık ocaklarındaki ebe açığının giderileceğini aktardı.

Kış mevsiminde karda da gidebilecek bir ambulansla kışın yollar kapanınca ulaşımı sağlamak amacıyla Karakaya Baraj Gölü’nde hastaların taşınması amacıyla deniz ambulansına ihtiyaç olduğunu söyleyen Demirel, ildeki sağlık ihtiyaçları konusunda 12 Ekim 2006 tarihinde Ankara’ya gideceklerini ilgili ve yetkililerle görüşeceklerini bildirdi.

Kentin Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’nde (UMKE) bölge il olduğunu, 21 ilin sağlık görevlilerinin ilde UMKE eğitimi gördüğünü söyleyen Demirel, “UMKE’de bölge il olan Malatya’da sağlık alanında doktor, personel, bina ve tıbbi cihaz eksikliği yaşamaması gerekiyor” dedi.