“Maaşımı 4 Büyükler Ödemiyor”

TRT’nin tecrübeli spikeri Yalçın Çetin, Malatya’da TSYD tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşmacı olarak yer aldı. Yalçın Çetin, maaşını 4 büyüklerden almadığını belirterek, “Bu nedenle taraflı anlatım yapılmamalı” ifadelerini kullandı.

TRT’nin tecrübeli spor spikeri Yalçın Çetin, TSYD’nin Malatya’da düzenlediği bir etkinlikte konuşmacı olarak yer aldı. Tarafsız bir anlatımın önemine dikkat çeken Çetin, “Ay başı geldiğinde maaşımı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ya da Trabzonspor ödemiyor. Maaşımı TRT’den alıyorum. O maaşı hak etmek için de işimi iyi yapmam gerekiyor. Eğer taraflı anlatım yaparsam bu önünde sonunda ortaya çıkar. Ondan sonra da müdürüm beni çağırır ve “Hadi eline sağlık Yalçın” der bir daha da maç anlattırmaz. Bugün Türkiye’de ne yazık ki her şeyiyle örnek olan kişilerin değil de bağıran, çağıran, şiddeti körükleyen kişilerin varlığını destekleyen bir yapı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu da ne yazık ki ülkemizde futbolun sonunu getirecek bir durum. Ben Yalçın Çetin olarak tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Bugün Malatya’da anladım ki, aslında uzun zamandır kendimi ifade edememişim. Malatya’da çok güzel bir ortamda faydalı bir sohbet gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.

iha