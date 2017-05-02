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Malatya Haber -

‘MABESEM Çini Günleri’ Sergisi

‘MABESEM Çini Günleri’ Sergisi
  • 02.05.2017
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi’nde ‘MABESEM Çini Günleri’ Sergisi açıldı. 12 Mayıs Cuma gününe kadar açık kalacak olan sergisinin açılışını Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır yaptı.

Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde hizmet veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri (MABESEM) Çini Atölyesi’nde üretilen yüzlerce eser, düzenlenen sergiyle görücüye çıktı. MABESEM Çini Günleri’nin başlaması dolayısıyla düzenlenen açılış törenine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın yanı sıra genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri ve atölye usta eğiticileri ile kursiyerleri katıldı.

Başkan Çakır tebrik etti

Serginin hayırlı olması dileğiyle açılış kurdelesini kesen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, sergiyi gezdi. Eserleri yakından inceleyen Başkan Çakır, beğenisini dile getirerek sanatçıları tebrik etti.

MABESEM Çini Günleri sergisi, 10 gün boyunca açık kalacak. Etkinliğe, çini sanatına ilgi duyan tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi. Üretilen eserlerin yakından görülebileceği etkinlik kapsamında, talep eden vatandaşlara Çini hakkında bilgiler de verilecek.

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