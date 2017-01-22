MABESEM’den ‘Mısra ve Pena’

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezleri (MABESEM) tarafından şiir ve müzik dinletisi programı gerçekleştirildi. Mısra ve Pena adıyla düzenlenen program, beğeni topladı.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Salonu’nda düzenlenen programda, Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki MABESEM ses ve söz sanatçıları sahne aldı.

MABESEM Ses Eğitimi, Tiyatro Ve Gitar atölyeleri kursiyerlerinin katkıda bulunduğu dinleti programı katılımcıların takdirini aldı. Burak Gün’ün yönettiği programın müzikal düzenlemelerini Yusuf Seval gerçekleştirdi. Programda misafir sanatçılar Berkant Pektaş ile Mehmet Batar da birer şiir okudular.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay, programa olan beğenisini dile getirerek, “Sanatçı kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Duygu dolu güzel bir program oldu. İnşallah her ay benzer bir etkinlik düzenlemeye gayret edeceğiz” dedi.

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