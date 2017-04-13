Maç Biletlerinin Büyük Bölümü Satıldı

TFF 1. Lig’de adım adım şampiyonluğa ilerleyen Evkur Yeni Malatyaspor, ligin en önemli karşılaşmasında 18 Nisan Salı günü 18.30’da Eskişehirspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar, zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp, hem şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek hem de rakibini saf dışı etmek istiyor.

Ligde 79 günlük aradan sonra Malatya İnönü Stadı’nda taraftarlarıyla buluşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor’da taraftarlar Eskişehirspor maçına büyük ilgi gösteriyor. Lideri bu zorlu yolda yalnız bırakmak istemeyen sarı kırmızılı taraftarlar, stadyum önündeki Passolig gişesine akın etti. Bu zorlu doksan dakikanın biletlerin hızla tükendiği bildirildi. Maraton ve Kapalı tribünün biletlerinin tükendiği ve iki açık tribünden bir tanesinin çok az sayıda yer kaldığı belirtildi. İnönü Stadyumunu bayram yerine çevirmeye hazırlanan sarı kırmızılı taraftarların, bu zorlu doksan dakika için günler öncesinden bilet kuyruklarına girdiği öğrenildi.

Hafta sonu yapılacak referandum dolayısıyla 18 Nisan Salı günü oynanacak karşılaşma şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyor. Bu maçta taraftarının desteğini arkasına almak isteyen yönetim, biletleri indirimli fiyattan satışa sundu. Evkur Yeni Malatyaspor-Eskişehirspor müsabakası biletleri kale arkası 3 TL, Maraton 4 TL, Kapalı Tribün 5 TL olarak satışa sunuluyor.

iha’nın haberine göre satışa sunulan 9 bin 500 biletten 7 bini sadece 2 gün içinde bitti.

Yeni Malatya Gazetesi- iha