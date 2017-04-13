Maç Biletlerinin Büyük Bölümü Satıldı
TFF 1. Lig’de adım adım şampiyonluğa ilerleyen Evkur Yeni Malatyaspor, ligin en önemli karşılaşmasında 18 Nisan Salı günü 18.30’da Eskişehirspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar, zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp, hem şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek hem de rakibini saf dışı etmek istiyor.
Ligde 79 günlük aradan sonra Malatya İnönü Stadı’nda taraftarlarıyla buluşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor’da taraftarlar Eskişehirspor maçına büyük ilgi gösteriyor. Lideri bu zorlu yolda yalnız bırakmak istemeyen sarı kırmızılı taraftarlar, stadyum önündeki Passolig gişesine akın etti. Bu zorlu doksan dakikanın biletlerin hızla tükendiği bildirildi. Maraton ve Kapalı tribünün biletlerinin tükendiği ve iki açık tribünden bir tanesinin çok az sayıda yer kaldığı belirtildi. İnönü Stadyumunu bayram yerine çevirmeye hazırlanan sarı kırmızılı taraftarların, bu zorlu doksan dakika için günler öncesinden bilet kuyruklarına girdiği öğrenildi.
Hafta sonu yapılacak referandum dolayısıyla 18 Nisan Salı günü oynanacak karşılaşma şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyor. Bu maçta taraftarının desteğini arkasına almak isteyen yönetim, biletleri indirimli fiyattan satışa sundu. Evkur Yeni Malatyaspor-Eskişehirspor müsabakası biletleri kale arkası 3 TL, Maraton 4 TL, Kapalı Tribün 5 TL olarak satışa sunuluyor.
iha’nın haberine göre satışa sunulan 9 bin 500 biletten 7 bini sadece 2 gün içinde bitti.
Yeni Malatya Gazetesi- iha
Bu maca gitmeyen malatya sporlu olamaz
Bilet fiyatlarina bakin TESEKÜRLER baskana yönetime hocaya
İstanbul da devam edilmeliydi. Stadın zemini hiç iyi değil. İnşallah yeneriz
BU TAKIM BU SAATTEN SONRA C E Z A ALMAMASI LAZIM. ŞAMPİYONLUK İÇİN EL ELE.. Maç başlamadan HERKES YANINDAKİNİ UYARMASI LAZIM.
Takimimizi sonuna kadar destekleyelim insaAllah malatyamiz eskisehiri yenecek tahriklere kapilmayalim sanpiyonluk yolunda ilerlerken ceza alnayalim ŞAMPIYON seninleyiz hep destek sonuna kadar destek
uzun sopalı bayraklar, atkılar, formalar, kareografiler ve 90 dk centilmence destekle eskişehir’e ve türkiye’ye taraftarlık dersi verelim. yalnız amigolardan ricam lütfen organize tezahürat yapalım. biri halep’ten diğeri şam’dan söylemesin. küfür ve hakaret yok. es esli taraftarları tezahüratlarımızla susturalım. onlarla küfürleşmeyelim. bu maçı taraftarımızla kazanalım.
Kesinlikle küfür veya hakaret içeren şahsi veya toplu tezahürat yapmayalım lütfen.federasyonnun gönderdiği gözlemciler en ufak taşkınlığa cezayı basıyor.akıllı ve uyanık olalım.
Bayraklar atkılar daha bir baskı yapacaktır rakip üstünde
Arkadaşlar ilk yarı geriye düşsek adanaspor taraftarı gibi ölmek var susmak yok.sampiyon malatya
Arkadaşlar küfür taşkınlık yok.yanınızda yapanlar olursa lütfen müdahale edin. Boşuna cezalar alıyoruz.Arkadalar lütfen.
Bu maç için bilitler bitmiyorsa bu ayıp yeter bize, 25000 kişilik stadı biz haketmiyoruz.
Dikkatli olalım , saha kapatacak olaylardan kaçınalım. Futbolda üç neticede olabilir. Küfür etmeyelim. Sahaya herhangi bir şey atmayalım. Takımın rahat oynaması için baskı altında tutmayalım. Skor aleyhimizde olsa son dakikaya kadar destekleyelim. Takıma, idarecilere, yönetime ve teknik direktörümüze küfür etmeyelim. Gerçekten Malatyamızı ve Evkuryenimalatyasporu seven seyircilerimize bu yakışır. Yönetimin, amigolar ile temas kurarak gerekli tedbirleri alması lazım. Şansın bizden olması ümidiyle HAYDİİİ EVKURYENİMALATYASPOR
Kimse tahriklere kapılmasın lütfen. Eskişehir de oynanan maç geride kaldı. Lider olan biziz. Göztepe maçını seyircisiz oynamak istemiyorsak bu maçta dikkatli ve duyarlı olmamız şart. Ayrıca takımın baskı altına girmesine gerek yok. Geride olan Eskişehir biz değiliz. Ben takıma ve hocamıza güveniyorum. Tarihe tanıklık etmek için Maraton tribünün de olacağım inşallah.
Takıma baskı oluşturmayalim, maç sonuna kadar tam destek !!
Taşkınlık yapıp stadı kapattirmayalim,yanınızda küfür edenleri uyarin.
Şampiyonluk yakın İnşallah
bu maç bana 2 sene önceki pendik spor maçını hatırlatıyor. o maçta da biletler günler önce tükenmiş aşırı baskı sonucu pendik spor’a son dakika golüyle mağlup olmuştuk ama sezon sonunda şampiyon olmuştuk. lütfen takım üzerinde aşırı baskı uygulamayalım. son dakikaya kadar takımımızı centilmence destekleyelim. top rakip takımdayken rakibi baskı altına alıp ıslıklayalım. aman küfür ve hakaret olmasın. yoksa göztepe maçını seyircisiz oynama riskimiz var. küfür ve hakaret edeni uyarmalıyız. 2 sene önce şampiyonluk maçımızı seyircisiz oynadığımızı unutmayalım.