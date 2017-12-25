Maç Eksiğine Rağmen Lider
Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi B Grubu’nda deplasmanda Doğanşehir Belediyespor’u 4-0 mağlup eden Arguvan Belediyespor, maç eksiğine rağmen liderliği devraldı.
Grup’ta 5 haftalık süreçte 4 karşılaşmaya çıkan mavi beyazlılar, 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan topladı.
Ligin 5.haftasında Doğanşehir Belediyespor’a konuk olan Arguvan Belediyespor, karşılaşmanın 30.dakikasında Melih Perçin’in kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesine karşın Bünyamin Kalaycı, Ferhat Yıldırım, Oğuzhan Gündoğdu ve Caner Görgeç’in attığı goller ile rakibini 4-0 yenmeyi başardı. Mavi Beyazlılar bir maç eksiği ile liderliği yeniden devraldı.
Yeni Malatya Gazetesi
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