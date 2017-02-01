Maç Programları Belli Oldu
Türkiye Erkekler Masa Tenisi 2. Ligi’nde mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor masa tenisi takımının Isparta’daki 2. Lig 2. Devre 3 Etap müsabaka programı belli oldu.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) tarafından organize edilen 2. Lig, 2. Devre 3. Etap müsabakaları 3-5 Şubat tarihlerinde Isparta’da yapılacak. Ligde zirve mücadelesi veren Malatya Yeşilyurt Belediyespor masa tenisi takımı, 3 günde 8 maça çıkacak.
Yeşilyurt Belediyespor’un maç programı şöyle:
3 Şubat Cuma
11.00 Çorum Spor İhtisas Gençlik Spor Kulübü-Malatya Yeşilyurt Belediyespor
14.30 KKTC Yakın Doğu Üniversitesi-Malatya Yeşilyurt Belediyespor
17.30 Balıkesir Bu Piliç Spor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor
4 Şubat Cumartesi
11.00 Muğla Spor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor
14.30 İstanbul VMT-Malatya Yeşilyurt Belediyespor
17.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Mardin Margenç Spor
5 Şubat Pazar
11.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-İstanbul Haydar Spor
14.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor.
Yeni Malatya Gazetesi