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Malatya Haber -

Maç Programları Belli Oldu

Maç Programları Belli Oldu
  • 01.02.2017
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Türkiye Erkekler Masa Tenisi 2. Ligi’nde mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor masa tenisi takımının Isparta’daki 2. Lig 2. Devre 3 Etap müsabaka programı belli oldu.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) tarafından organize edilen 2. Lig, 2. Devre 3. Etap müsabakaları 3-5 Şubat tarihlerinde Isparta’da yapılacak. Ligde zirve mücadelesi veren Malatya Yeşilyurt Belediyespor masa tenisi takımı,  3 günde 8 maça çıkacak.

Yeşilyurt Belediyespor’un maç programı şöyle:

3 Şubat Cuma

11.00 Çorum Spor İhtisas Gençlik Spor Kulübü-Malatya Yeşilyurt Belediyespor

14.30 KKTC Yakın Doğu Üniversitesi-Malatya Yeşilyurt Belediyespor

17.30 Balıkesir Bu Piliç Spor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor

4 Şubat Cumartesi

11.00 Muğla Spor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor

14.30 İstanbul VMT-Malatya Yeşilyurt Belediyespor

17.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Mardin Margenç Spor

5 Şubat Pazar

11.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-İstanbul Haydar Spor

14.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor.

Yeni Malatya Gazetesi

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