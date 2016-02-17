Maç Sırasında Küfür Kavga Çıkardı

Beşiktaş-Mersin İdmanyurdu maçının seyredildiği kahvehaneden çıkan bir kişinin küfürlü konuşması üzerine başlayan kavgada, 2 kişinin yaralandığı ve olayla ilgili olarak 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Olay, eski belediye binasının arkasındaki sokak içerisinde meydana geldi. İddiaya göre; sokak içerisinde bir işhanında bulunan kahvehanede Beşiktaş-Mersin İdmanyurdu maçını izleyen bir kişinin işyerinden çıkarken küfürlü konuşması ve karşı grubun bunu üzerine alması yüzünden kavga çıktı, 2 kişi darp sonucu yaralandı. Kavga esnasında işyerinin camı kırılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

Polis ekipleri kavgaya karışan bazı şüphelilerin taşkınlık yapması üzerine zor kullanarak gözaltı işlemi yaparken, kavga nedeniyle çevrede büyük kalabalık oluştu.

Polis ekipleri gözaltına aldıkları 4 şüpheliyi Beydağı Polis Merkezi’ne götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com