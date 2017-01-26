“Maç Zevkli ve Çekişmeli Geçecek”

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un kulüp başkanı Dursun Cumali Sucu, ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade ederek, “İyi bir gidişimiz var. Amacımız bunu sürdürüp, sezon sonunda takımımızı Spor Toto 3. Lige taşımak istiyoruz” dedi.

Ligin ikinci yarısında oynadığı iki karşılaşmayı kazanan ve 34 puanla lider Adıyaman 1954 Spor’u takibini sürdüren Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da, ligin 16’ncı haftasında Malatya’nın BAL Ligi’ndeki bir diğer temsilcisi İnönü Üniversitesispor ile oynayacağı mücadelesinin hazırlıkları sürüyor. İkinci yarı için transfer ettiği oyuncularla birlikte kadrosunu daha da güçlendiren turuncu yeşilliler, İnönü Üniversitesispor maçını da kayıpsız geçip, lider Adıyaman 1954 Spor’un deplasmanda 1920 Maraş Spor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

“MALATYA’YA YAKIŞAN BİR MAÇ OLACAK”

Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un kulüp başkanı Dursun Cumali Sucu, Pazar günü oynayacakları zorlu İnönü Üniversitesispor karşılaşması öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.

Sucu, ligde iyi bir ivme yakaladıklarını belirterek, “İkinci yarıda oynadığımız her iki karşılaşmayı da galip tamamladık. Deplasmanda 62 Pertek Spor karşısına kritik bir galibiyet aldıktan sonra sahamızda Şehit Kamil Belediyespor’u 1-0 yendik ve zirve takibimizi sürdürdük. Ligin ikinci yarısına iyi başlamak bizim adımıza çok önemliydi. Bunu da gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Çükü ilk yarıda iyi bir ivme yakalamıştık ve bunu devam ettirmek istiyorduk. Devre arasındaki verimli bir kamp döneminin ardından iyi gidişlimizi sürdürüyoruz” dedi.

Ligin 16’ncı haftasında İnönü Üniversitespor ile son derece kritik bir karşılaşma oynayacaklarını kaydeden Sucu, şunları söyledi:

“Önümüzde İnönü Üniversitesispor karşılaşması var. İyi gidişimizi ve şampiyonluk yarışını sürdürme adına bu karşılaşmadan da 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Bu anlamda Malatya’nın iki güzide takımı Pazar günü karşı karşıya gelecek. İnönü Üniversitesispor’da BAL’daki ilk sezonunda genç ve mücadeleci kadrosuyla iyi sonuçlar alıyorlar. Yönetim, teknik heyet ve futbolcu kadrosuyla BAL Ligi’ne renk kattıklarını düşünüyorum. İlk önce onları verdikleri bu mücadeleden dolayı kutluyorum. Bu anlamda hafta sonu Malatya’yı BAL Ligi’nde temsil eden iki takımımız karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmanın zevkli, centilmence ve dostça geçeceğini biliyoruz. Her şeyden önce Malatya’ya yakışan bir maç olacaktır.”

“TEK AMACIMIZ MALATYA’YA İKİNCİ BİR PROFESYONEL TAKIMI KAZANDIRMAK”

Sucu, Malatya Yeşilyurt Belediyespor olarak BAL Ligi’nde bu sezon şampiyonluk parolasıyla mücadele ettiklerini anımsatarak, tek amaçlarının Malatya’ya ikinci bir profesyonel takımı kazandırmak olduğunu belirtti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın desteğiyle çıktıkları yolda hedefe ulaşmak için yoğun bir mesai harcadıklarını dile getiren Sucu, “Malatya futbolunun daha da gelişmesi ve ileriye gitmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın büyük destekleriyle kurduğumuz takımımız, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. İnşallah çalışmalarımızın, gayretlerimizin ve emeklerimizin karşılığını en güzel şekilde alacağız” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi