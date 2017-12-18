‘Maçın Adamı Sadık Çiftpınar’

Hürriyet Gazetesi spor yazarları Hakan Ünsal ve Uğur Vardan, Evkur Yeni Malatyaspor’un Galatasaray’ı 2-1 yenerek liderlikten ettiği maçın adamı olarak Sadık Çiftpınar’ı seçtiler.

Hakan Ünsal, “Yeni Malatyaspor’un lige çıkmasında büyük katkısı olan Sadık, hem Gomis’i çok iyi savundu hem de çok kritik hamleler yaparak galibiyette önemli rol oynadı” dedi.

Uğur Vardan ise, “Maçın adalı Malatyaspor’dan Sadık Çiftpınar’dı. Galatasaray alt yapısından yetişen ve saçlarıyla Fellaini, hırsıyla Puyol esintileri sunan genç savunmacı, ev sahibi takımın defansını toparlayan başlıca isimdi.” diye yazdı.

Bir önceki hafta Malatya’da oynanan ve Evkur Yeni Malatyaspor’un 3-1 yenildiği Göztepe maçında, yenilen 2 golde önemli hataları olduğu gerekçesiyle ve savruk futboluyla eleştirilen Sadık Çiftpınar’ın, bir hafta sonraki Galatasaray karşılaşmasında “maçın adamı” olması, bir önceki hafta yapılan eleştiri ve uyarıları dikkate aldığı şeklinde yorumlandı.

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