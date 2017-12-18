‘Maçın Adamı Sadık Çiftpınar’
Hürriyet Gazetesi spor yazarları Hakan Ünsal ve Uğur Vardan, Evkur Yeni Malatyaspor’un Galatasaray’ı 2-1 yenerek liderlikten ettiği maçın adamı olarak Sadık Çiftpınar’ı seçtiler.
Hakan Ünsal, “Yeni Malatyaspor’un lige çıkmasında büyük katkısı olan Sadık, hem Gomis’i çok iyi savundu hem de çok kritik hamleler yaparak galibiyette önemli rol oynadı” dedi.
Uğur Vardan ise, “Maçın adalı Malatyaspor’dan Sadık Çiftpınar’dı. Galatasaray alt yapısından yetişen ve saçlarıyla Fellaini, hırsıyla Puyol esintileri sunan genç savunmacı, ev sahibi takımın defansını toparlayan başlıca isimdi.” diye yazdı.
Bir önceki hafta Malatya’da oynanan ve Evkur Yeni Malatyaspor’un 3-1 yenildiği Göztepe maçında, yenilen 2 golde önemli hataları olduğu gerekçesiyle ve savruk futboluyla eleştirilen Sadık Çiftpınar’ın, bir hafta sonraki Galatasaray karşılaşmasında “maçın adamı” olması, bir önceki hafta yapılan eleştiri ve uyarıları dikkate aldığı şeklinde yorumlandı.
hurriyet.com.tr- malatyahaber.com
O sadece futboluyla değil çok mütavazi kişiliğiyle karekteri ile de hep ön planda ayrıca Malatyamızı çok seviyor ve burada çok mutlu bunu herkesin bilmesini isterim en yakın zamanda Milli formamızı giyeceğinden şüphemiz yok kendisine bundan sonraki maçlarda da aynı başarıyı bekliyoruz
2 hafta önce Malatyahaber.com da Suat KOZLUKLU tarafından kaleme alınan yazıyı düşündüm de acaba Suat KOZLUKLU futboldan ne kadar anlıyo? Sadık gibi oyuncuya yorum yazmış kötülemişti. Şimdi bir daha düşünsün Sadık’ı ve futbol bilgisini….
S.Kozluklu’nun tüm tesbitleri isabetliydi (inanmıyorsan sadığın oynadığı tüm maçlara bak, daha geçen hafta Göztepe maçında 2 golde banko hatalıydı) ve sadık orada yazılan hatalarını yapmayınca G.saray maçının yıldızı oldu. Seni bilmem ama Kozlklu bu işten anlıyor.
işte gerçek yıldız üzerine koyan ve futbolu çoşkulu süper star