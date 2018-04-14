Aytemiz Alanyaspor’un Teknik Direktörü Mesut Bakkal, maçın hakkının beraberlik olduğunu ifade etti.

Son saniyede gelen gol sonrası büyük bir sevinç yaşayan tecrübeli teknik adam, basın toplantısı odasına da neşeli bir şekilde girdi.

Bakkal, 1 puan aldıkları Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması sonrası, “Aslında baktığınız zaman maçın hakkının beraberlik olduğunu düşünüyorum. Çünkü iki takımda çok fazla üretemedi. İki takımda özellikle hücumsal anlamda istediği varyasyonları biraz eksik yaptı. Tabi bunu bizim yapmamızda en büyük etkenlerden biri, Malatya’nın biraz iyi defans yapması, katı ve sert oynamasıydı. Ligin iyi takımlarından bir tanesi. Erol hocayla beraber iyi bir çıkış yakaladılar. Bizde can çekişiyoruz, puan almamız gerekiyordu. Özellikle ben geldikten sonra 2-3 haftalık periyotta elle atılan gol, verilemeyen penaltı. Bütün takımlar can çekişiyor. Malatya’sı, Akhisar’ı ya da Alanya’sı değil; aha iyi, daha yürekli maç yönetmeleri gerektiğini söyleyebilirim. Lig çok kısaldı, insanların kaderleri düdüklerin elinde. Videodan seyrettiğim kadarıyla konuşuyorum, bunları görecekler. Ben yenilseydim yazık, sıkıntılı. Moralimiz bozulacaktı. Bana göre iki takımda bugün birer puanı hak etti. Çok fazla oyun anlamında iki takım içinde söylenecek bir şey yok. Özellikle ben kendi takımımdan daha iyi oyun beklerdim. Daha hücumsal, daha üretken bir oyun beklerdim ama iyi oynayan oyuncular var, bu maçta onun hakkı olsun” açıklamasında bulundu.

Tecrübeli teknik adam, “Hakem maçı bitirmek üzereyken, dördüncü hakemle göz göze gelip devam ettirdi, bununla ilgili düşünceniz nedir?’ sorusuna, “Yanlış bitiriyordu. Çünkü iki dakika vardı. Yanlış bitiriyordu, dördüncü hakem uyardı. Çünkü uzatma 4 dakika gösterdi ve daha 2 dakika vardı. Bence dördüncü hakem doğru karar verdi. Bizim baktığımızda 2 dakika vardı. Hakemlere takılmak önemli değil, önemli olan iyi oyun olması. Yapılan hatalardan bayağı yüreğimiz yanıyor. Göztepe’yi yensem 34 puanım olacaktı. Son dakika penaltı verilmiyor. 1-0 yense, elle aldıysa ve görülmüyorsa aynı şey Malatya içinde geçerli, sadece bizim için demiyorum” şeklinde cevap verdi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi