TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un takım kaptanı Sedat Ağçay, iç sahada bu tür maçları kazanmak istediklerini belirterek, zorlu maçta önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Mersin İdmanyurdu ile zorlu bir karşılaşma oynadıklarını ifade ederek, “Maçtan önce bu maçın zorlu geçeceğini biliyorduk. Böyle takımların kaybedecek bir şeyleri olmadığı için tehlikeli takımlardır. Bizim ise böyle maçları içeride kaybetmememiz gerekiyor. Bandırmaspor maçında bunun acısını yaşadık. O yüzden böyle maçları kayıpsız geçmek istiyorduk. İstediğimiz sonucu aldık, çok mutluyuz” diye konuştu.

Ağçay, ağır bir zeminde oynamalarına karşın galip gelmesini bildiklerini belirterek, “Saha biraz ağırdı. Oynadıkça ikici yarıda biraz daha ağırlaştı. Ama takım olarak sonuca gitmesini bildik. Çok şükür sahamızda kazandık ve 3 puanı aldık” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi