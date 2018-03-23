Maçların Bir Ayağı Malatya’da

Türkiye Kadınlar Futbol 3.Lig Play-off maçlarının takvimi belli oldu. Dört bölgede oynanacak olan Play-off maçlarının bir ayağı ise Malatya olacak.

Kadınlar 3. Ligi Play-off takvimi belli oldu. 2017-2018 sezonunda 16 grupta 98 takımın mücadele ettiği Kadınlar 3. Ligi’nde Play-off turuna kalan 32 takım belli oldu.

Gruplarını lider bitiren Silivri Alibey, Dudullu, Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, Karadeniz Ereğli Genç Yıldız Spor, Gülizar Hasan Yılmaz GSS Lisesi Spor, Giresun Sanayi Spor, Dicle Aslan Spor, 1955 Batmanspor, Şanlıurfa Gençlik ve Spor, Kahramanmaraş Anadolu Gençlik ve Spor, Mezitli Mercanlar Spor, Aksaray Hasandağı Spor, Eskişehir Öncü Spor ve Gençlik, Yeni Kemer Belediye Spor, Horozkent Spor, Soma Zafer Spor ve Gençlik takımları ile gruplarını ikinci sırada bitiren Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor, Pendik Çamlık Spor, Kanalboyu Nilüfer Spor, Karabük Gençlikspor, Toki İlköğretim Okulu Gençlik ve Spor, Denizüstü Spor, Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor, Siirt Hasbey Spor, Diyarbekir Spor A.Ş, Tavla Gençlik Spor, Mersin Camspor, Kayseri Gençler Birliği, Gölbaşı Belediye Spor, Konyaaltı Gençlik ve Spor, 7 Eylül Gençlik Spor, Turgutlu Belediyespor takımları Play-off turuna kalmaya hak kazandılar.

Bölgesel olarak planlanan müsabakalar, 12 – 15 Nisan tarihlerinde Eskişehir, Erzurum, Malatya ve Afyon’da tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Normal süresi berabere biten müsabakalarda uzatmalar (15 dakika x 2 devre) oynatılacak. Uzatmada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek.

Play-off eşleşmelerini belirleyecek kura çekimleri, TFF tarafından grup merkezlerinde müsabakalardan bir gün önce saat 17:00’de yapılacak. Kurada, aynı bölgede gruplarını lider bitiren takımlar ile gruplarını ikinci bitiren takımlar eşleşecek. Aynı grupta mücadele edip ilk 2 sırayı alan takımlar Play-off ilk turunda karşılaşmayacak. Yapılacak kura çekiminde bir sonraki turun eşleşmeleri de otomatik olarak belirlenecek. Bölge birincisi olan takımlar, Kadınlar 3. Ligi yarı finaline kalacak ve Kadınlar 2. Ligi’nde oynamaya hak kazanacak.

Yarı finaller, 3.lük ve final müsabakaları programı, Play-off turu sonrasında TFF tarafından duyurulacak.

MAÇLAR 12 NİSAN’DA OYNANACAK

Üçüncü bölgede yer alan Malatya’da gruplarını birinci sırada tamamlayan Şanlıurfa Gençlik ve Spor Kulübü, Kahramanmaraş Anadolu Gençlik Spor, Mezitli Mercanlar Spor ve Aksaray Hasandağı Spor ile gruplarını ikinci sırada tamamlayan Diyarbekirspor, Tavla Gençlik Spor, Mersin Camspor ve Kayseri Gençler Birliği takımlar karşı karşıya gelecek.

Yeşiltepe 3 nolu sahada oynanacak olan karşılaşmalar, 11 Nisan’da Malatya’da gerçekleştirilecek olan kura çekiminden sonra 12 Nisan’da oynanmaya başlayacak. Müsabakalar, 15 Nisan’da tamamlanacak.

Yeni Malatya Gazetesi