Madalya Töreni

Malatyada 3 şehidin ailelerine, 2 gazinin kendilerine 18 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek törenle Devlet Övünç madalyaları verilecek..

Konuya ilişkin olarak Valilikten şu açıklama yapıldı:

Gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat ve fedakarlık, başarı ve yararlılık dolu çalışmalarıyla, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ederek gazi (malul)ve şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları Gazi Jandarma Üst Çavuş Seydi ALDEMİR ile Gazi Jandarma Uzman Erbaş Hüseyin KILIÇın kendilerine, Şehit Jandarma Uzman Erbaş Selim KABAKAŞın, Şehit Jandarma Er Orhan KAYAnın, Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu Şehit Polis Memuru Cemil ÖKKEnin ailelerine 18 Mart 2010 Perşembe günü saat:10.00de Sabancı Kültür Merkezinde Devlet Övünç Madalyası verilecektir.