Madalya Töreni
Malatyada 3 şehidin ailelerine, 2 gazinin kendilerine 18 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek törenle Devlet Övünç madalyaları verilecek..
Konuya ilişkin olarak Valilikten şu açıklama yapıldı:
Gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat ve fedakarlık, başarı ve yararlılık dolu çalışmalarıyla, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil ederek gazi (malul)ve şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları Gazi Jandarma Üst Çavuş Seydi ALDEMİR ile Gazi Jandarma Uzman Erbaş Hüseyin KILIÇın kendilerine, Şehit Jandarma Uzman Erbaş Selim KABAKAŞın, Şehit Jandarma Er Orhan KAYAnın, Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu Şehit Polis Memuru Cemil ÖKKEnin ailelerine 18 Mart 2010 Perşembe günü saat:10.00de Sabancı Kültür Merkezinde Devlet Övünç Madalyası verilecektir.