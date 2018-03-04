‘Madalyasız’ Darende’de Tanıtıldı

Darendeli Yazar Mehmet Uluğtürkan, kurtuluş mücadelesinde Darende’den Kahramanmaraş’a savaşmaya giden 120 kahramanın ailesine 40 yıl bakma sözü veren Yeniceli Mehmet Ağa’nın hikayesini konu alan “Madalyasız” adlı kitabını tanıttı.

Darende Kaymakamlığı iş birliğinde hazırlanan “Madalyasız” kitabının tanıtımı Esnaf ve Kefalet Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan “bayrak” gösterisi sergilendi.

Gösterinin ardından gazeteci, yazar ve ekonomi uzmanı Mehmet Uluğtürkan, “Madalyasız” adlı ilk romanında 120 kahramanın ailesine 40 yıl bakma sözü veren Yeniceli Mehmet Ağa’nın hikayesini anlattı.

Kendisi de Darende doğumlu olan Uluğtürkan, yaklaşık 100 yıl önce yaşanan hikayenin detaylarına ilişkin şunları söyledi:

“Yeniceli Mehmet Ağa, 1919’da Darende’den Maraş’ın Fransızlardan kurtarılması için çatışmalara katılmış ve mahiyetinde savaşmaya götürdüğü 120 kahraman gencin şehit olmaları durumunda ailelerine 40 yıl bakacağı sözünü vermiş. Mehmet Ağa ve beraberindekiler Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluş mücadelesinde büyük yararlılık sağlamış. Mehmet Ağa çatışmalarda oğlu Nuri dahil 48 evladını şehit vermiş. Ağa, şehit yakınlarının tamamına, hayatını kaybettiği 1937 yılına kadar bakmış. Oğlu Hamid de 1959’a kadar babasının vasiyetine uymuş. 1959’da süre dolunca bir helalleşme yemeği tertip etmiş. Yüzlerce kişinin katıldığı yemeğe Darende Kaymakamı ve Malatya Valisi de katılmış.”

Geçmiş yıllara ait bir gazete nüshasında okuduğu haber üzerine bu kitabı kaleme almaya karar verdiğini aktaran Uluğtürkan, “Bu kahramanlığı yazabilmek için uzun bir süre araştırma yaptım. Ortaya çıkan bilgiler ile bu kahramanlık öyküsü kitaplaştı. Bugün ilçemize bağlı Yenice Mahallesi’nde hem Mehmet Ağa’nın kabrini ziyaret ettik hem de akrabaları ile bir araya geldik. Tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi rahmetle anıyorum.” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Uluğtürkan’a çini tabak hediye edildi. Uluğtürkan, konferansın ardından kitaplarını imzaladı.

Konferansa, Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Belediye Başkanı Süleyman Eser, İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Murat Köse, Cumhuriyet Savcısı Cesur Sunar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Müftü Nurullah Birlik, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Özkan Topal, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgüt yöneticileri, kitaba konu Mehmet Ağa’nın akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

AA