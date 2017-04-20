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Malatya Haber -

MAFSAD’ın Konuğu Sahir Abacı

MAFSAD’ın Konuğu Sahir Abacı
  • 20.04.2017
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Fotoğraf Sanatçısı Sahir Abacı Cuma akşamı MAFSAD’ın konuğu oluyor. Sahir Abacı’nın birbirinden güzel fotoğraflarını görmek, zamana, mekana ve insana tanıklık etmek isteyen herkes bu güzel sunum, söyleşiye katılabilecek.

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği bünyesinde bulunan SODES Fehmi Kolçak Fotoğraf Atölyesinde, 21 Nisan 2017 tarihinde saat 20.00’de gerçekleştirilecek olan sunum söyleşinin fotoğrafseverler tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor.
MAFSAD Yönetim Kurulu Başkanı İnan Orhan, Fotoğraf Sanatçısı Sahir Abacı’yı MAFSAD’ta ağırlamaktan onur duyduklarını ifade ederek, bütün sanatseverleri bu güzel söyleşi için derneklerine davet etti.

SAHİR ABACI KİMDİR?
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Şimdi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Yüksek Resim Bölümünü bitirdi. “Görsel Sanatlar Atölyesi” adıyla oluşturduğu iş yerinde grafik çalışmalar yaptı, tanıtım fotoğrafları çekti ve tanıtım filmleri hazırladı. Mekan düzenleme (fuar, ev, ofis) tasarım ve uygulamaları gerçekleştirdi. Halen değişik fotoğraf projeleri üzerinde çalışmakta, aynı zamanda belgesel ve kısa film çalışmalarını da sürdürmektedir. “Fotoğraflar” isimli yayımlanmış bir kitabı var. İstanbul’da yaşıyor.

iha- malatyahaber.com

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