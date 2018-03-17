‘Çar Çakal’a Karşı Yasal Düzenleme Geliyor

CNN TÜRK’te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk olan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, halkı rahatsız eden magandalara karşı caydırıcı yasal düzenleme hazırlığı yaptıklarını söyledi.

Bakan Gül, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bazı görüntüleri trafikte görüyoruz, yolu kesiyor, silahını gösteriyor ya da düğünlerde bir takım maganda görüntüleri görüyoruz. Bir kadın sürücü, magandalar makas atıyor, yeri geliyor el freni çekip önünde duruyor; bunlar hayatı tehlikeye atacak davranışlar. Bu tür uygulamalarla ilgili de bir düzenleme düşünüyor, çalışıyoruz. Magandalara, vatandaşlara havai fişek veya kuru sıkı tabancayla vatandaşlarımızı rahatsız eden, yaşam tarzını tehdit edenlerle gili hem akademisyen görüşleri hem de ilgili birimlerimiz bir çalışma içerisinde. Ek tedbirler ve daha caydırıcı hükümler üzerine arkadaşlarımız çalışıyor.”

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