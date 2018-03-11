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Malatya Haber -

Otomobilden Çevreye Rastgele Ateş Açtılar

Otomobilden Çevreye Rastgele Ateş Açtılar
  • 11.03.2018
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Kent merkezinde hareket halindeki otomobilden tabancayla ateş açarak ev, işyeri ve otoya isabet ettiren şahıslar, kimseyi vurmadan yakalandılar.

Olay, saat 20.45 sıralarında meydana geldi. Cevherizade Mahallesi’nden Hasanbey yönüne doğru gitmekte olan bir otomobilden, çevreye tabancayla ateş açıldı. Büyük paniğe yolaçan olayın polise bildirilmesi üzerine, resmi ve sivil çok sayıda ekip bölgeye yönlendirildi. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan otomobil, Şeyh Bayram Mahallesi Hasanbey Caddesi üzerinde durdurulabildi. Otomobildeki F.A. ve R.U. adlı şüpheliler gözaltına alınırken, olayda kullanılan 1 adet tabanca da ele geçirildi.

Şahısların alkollü oldukları, otomobilin geçtiği güzergahtaki bazı ev, işyeri ile bir otonun isabet aldığı belirlenirken, olayda vatandaşlardan vurulan olmaması büyük şans olarak değerlendirildi.

Bu arada, Pazar akşam saatlerinden itibaren Eskimalatya ile il merkezindeki bazı bölgelerde de, polise yine silahla ateş etme olayları intikal ederken, polis ekipleri ihbar edilen bölgelerde araştırma yaptılar.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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Yorumlar
  1. mithat dedi ki:
    11 Mart 2018, 23:02

    haber yapiosunuzda devaminida arastirip ertesi gun yayinlayin habercilik bunu gefektirir malatya haber sektorunde 50 yil geri kalmis

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  2. Ahmet dedi ki:
    11 Mart 2018, 22:52

    İfadesi alınır silahı alınır sonra salıverilirler işte adalet bu caydırıcı bişey yok

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