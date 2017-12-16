Mağlubiyet Serisi Sürüyor

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu’nda Malatya Büyükşehir Belediyespor, Bingöl ekibi Solhan Spor’a 3-0 yenildi.

Eski Malatya’da Battalgazi Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Mustafa Dost, Rıdvan Bozyiğit hakem ikilisi yönetti.

Birinci sete iyi başlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, teknik molaya 12-7 üstün girdi. Teknik mola dönüşü Solhan Spor, farkı eriterek öne geçti ve ilk seti 25-19 üstün tamamlayarak, 1-0 öne geçti.

Müsabakanın ikinci seti çekişmeli başlasa da Solhan Spor, teknik molaya 12-9 üstün girdi. İki takımın karşılıklı sayılarıyla geçen ikinci sette üst üste sayılar bulan Solhan Spor, seti 25-20 üstün tamamlayarak, müsabakada durumu 2-0’a getirdi.

Müsabakanın üçüncü setinde Malatya Büyükşehir Belediyespor üst üste hatalar yaparken, Solhan Spor teknik molaya 162-6 üstün girdi. Bingöl ekibi, üçüncü seti 25-14 üstün tamamlayarak, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

“ZORLU BİR GRUPTAYIZ AMA HEDEFİMİZ EFELER LİGİ”

Solhan Spor’un Antrenörü Akif Gürgen, müsabaka sonrası yaptığı açıklamada, “Bizim grubumuz çok zor bir grup. Malatya Büyükşehir Belediyespor puan durumu itibariyle aşağılarda gözüküyor olabilir ama bizim için çok zor bir deplasmandı. Hedefimiz belli, arkadaşlarımız bugün iyi oynadı. Zor bir deplasmanı daha geçtiğimiz için mutluyum” dedi.

Gürgen, hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini belirterek, “Hedefimiz sezona başladığımızdan beri lige çıkmak. Hedefimiz doğrultusunda gidiyoruz. Sezon başında sıkıntılı 2-3 maçımız oldu ama şuanda hedefimiz Efeler Ligi. Bu yolda çok saygı duyduğumuz önemli rakiplerimiz var. Kadromuza bir yabancı oyuncu daha katma ihtimalimiz var. Katmasak bile bu arkadaşlarımızın da bu seviye için uygun olduğunu düşünüyorum. Yeni bir arkadaşımız daha aramıza katıldı ve ilk maçını oynadı. Bundan sonraki maçlarda bize daha faydalı olacaktır” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi