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Malatya Haber -

Mahallede Şok Uygulama.. 3 Silah Ele Geçti

Mahallede Şok Uygulama.. 3 Silah Ele Geçti
  • 01.03.2018
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Emniyet ekipleri Yamaç Mahallesi’nde şüphelilere yönelik olarak şok uygulama gerçekleştirdi. Polis ekipleri 3 adet ruhsatsız silah ele geçirdi.

İl merkezinde akşam ve gece saatlerinde aniden şok uygulamalarını sürdüren Emniyet ekipleri, gündüz saatlerindeki uygulamalarını ise kenar mahallelere yönlendirdi.

Polis ekipleri aynı anda Yamaç Mahallesi’nde şok uygulama gerçekleştirdiler. Uygulamalar esnasında durumları şüpheli görülen 81 kişinin kimlik kontrol ve sorgusu yapıldı.

Uygulama esnasında U.K. adlı vatandaştan ruhsatsız pompalı tüfek elde ederken, V.E. ve M.C. adlı şüphelilerden ise 1’er adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Şüpheliler haklarındaki soruşturma için gözaltına alındılar.

Uygulama esnasında dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Z.İ. adlı şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet ekiplerinin il merkezindeki gerçekleştirilen şok uygulamaların artık zaman zaman kenar mahallelerde de sürdüreceği öğrenildi.

-3 günde 10 silah alındı

Bu arada; Emniyet ekiplerince Malatya il merkezinde son  3 gün içerisinde 2’si tüfek olmak üzere toplam 10 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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Yorumlar
  1. hakan dedi ki:
    2 Mart 2018, 08:05

    Allah korusun .devletimizi .askerimizi .polisimizi .ama .insanlar .amerika. Ya bakip .silahlanmaya calisiyo

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  2. HASAN dedi ki:
    1 Mart 2018, 15:22

    Her zaman olumsuz eleştirdiğimiz Malatya Emniyetini şimdi tebrik ediyoruz.Şu pisliklere Malatya’nın huzuru için göz açtırmayın.Allah’dan Başarılarınızın devamını diliyoruz.

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  3. Kernekli dedi ki:
    1 Mart 2018, 12:41

    Geçen hafta eski doğu garajında uygulama noktasinda araçlar aranıyordu gerçekten Malatya emniyet teşkilatını bu organizasyonlarından dolayı tebrik ederiz. Ama şu da bir gerçek ki asayiş şubenin başına eli sopalı ismiyle herkesi korkutacak birinin olması lazım

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    1. Latif dedi ki:
      2 Mart 2018, 13:23

      Kernekli sen hiç asayiş karakoluna düşmedin heralda 🙂

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  4. ahmet dedi ki:
    1 Mart 2018, 09:37

    Emniyete teşekkürler

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  5. Z.A. dedi ki:
    1 Mart 2018, 09:22

    Güvenlik güçlerimizi kutluyorum..Şok denetimler artınca ,bak nasılda silahlar ele geçiyor..Demekki ortalığı boş bırakmayacaksınız.Memleketi teksasa çevirmişlerdi.Huzurlu bir Malatya istiyoruz ve Emniyet birimlerimizi destekliyoruz.

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  6. Mayer dedi ki:
    1 Mart 2018, 04:03

    Emniyete tebrikler anlaşılan o kim emniyet güvenli bi Malatya sağlamaya kararlı

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