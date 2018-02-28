Mahallede Şok Uygulama.. 3 Silah Ele Geçti

Emniyet ekipleri Yamaç Mahallesi’nde şüphelilere yönelik olarak şok uygulama gerçekleştirdi. Polis ekipleri 3 adet ruhsatsız silah ele geçirdi.

İl merkezinde akşam ve gece saatlerinde aniden şok uygulamalarını sürdüren Emniyet ekipleri, gündüz saatlerindeki uygulamalarını ise kenar mahallelere yönlendirdi.

Polis ekipleri aynı anda Yamaç Mahallesi’nde şok uygulama gerçekleştirdiler. Uygulamalar esnasında durumları şüpheli görülen 81 kişinin kimlik kontrol ve sorgusu yapıldı.

Uygulama esnasında U.K. adlı vatandaştan ruhsatsız pompalı tüfek elde ederken, V.E. ve M.C. adlı şüphelilerden ise 1’er adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Şüpheliler haklarındaki soruşturma için gözaltına alındılar.

Uygulama esnasında dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Z.İ. adlı şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet ekiplerinin il merkezindeki gerçekleştirilen şok uygulamaların artık zaman zaman kenar mahallelerde de sürdüreceği öğrenildi.

-3 günde 10 silah alındı

Bu arada; Emniyet ekiplerince Malatya il merkezinde son 3 gün içerisinde 2’si tüfek olmak üzere toplam 10 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com