Mahalleli Otoparka Karşı!

Malatya’nın Kiltepe Mahallesinde oturan vatandaşlar mahalleye yapılmak istenen otopark için başlattıkları eyleme Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı destek verdi.

CHP İl Başkanı Enver Kiraz, CHP Büyükşehir Belediye meclis üyeleriyle birlikte mahalleyi ziyaret etti ve destek açıklamasında bulundu. Burada konuşan Kiraz,“Buradaki ruhsat işlemini önce değerlendireceğiz. Hemen muhtar evinin önünde karşı tarafta köy garajı yapılıyor ve mahallelilerinde evlerinin hemen dibi. Burada yedi emin otoparkı yapılmak isteniyor. Bütün bunların kesiştiği nokta da yedi emin parkının sağlıksız olacağı düşüncesi hakim. Burada uzun sürede hurda olarak bekletilen sağlıksız araçlar bekletiliyor. Bunların birçoğu bir süre sonra bomba etkisi oluşturabiliyor. İnsanların canını, malını tehdit ettiği gibi bunun yanında bu parka girip çıkacak olan kişi sayısını da kestiremiyorlar. Hırsızlık gibi birtakım suç oranlarının da artabileceği yönünde kaygıları var. Bu konuda da çokta haklı olduklarını burada görüyoruz. Bu insanların sesi olacağız ve bu olayın takipçisi olacağız. Bura da yine Malatya Büyükşehir Belediyesinin klasik ben yaptım anlayışını görüyoruz. Bir binanın altında bir dükkan açılırken binanın muvafakat namesi alınıyor. Burada tehlike saçabilecek bir park yapılıyor ama gelip muhtardan ya da mahalleliye sorulmuyor. Ben yaptım siz de buna katlanacaksınız deniliyor. Vatandaş sizin yanlışlarınıza katlanmak zorunda değil. Bu olayın takipçisi olacağız” diye konuştu

Kiltepe Mahallesi Muhtarı Celal Demirtaş ise “Şu anda Kiltepe Mahallesi Muhtaroğlu Sokak muhtar evinin bahçesindeyiz. Muhtar evinin bahçesinin sınırındaki şahısa ait üç buçuk dönüm araziye yedi emin otoparkı yapılmak istenmektedir. Öğrendiğimiz kadarıyla büyükşehir belediyesi tarafından encümen kararıyla ruhsat verilmiş. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Büyükşehir belediye başkanımızın da buna müsaade etmeyeceğine inanıyoruz. Bu işin takipçisi olacağız. Bunu kabul etmiyoruz”şeklinde konuştu.

iha