Mahkemeler İhtisaslaşıyor

TBMM Adalet Komisyonu, birden fazla dairesi bulunan büyük adliyelerdeki hukuk mahkemelerine gelen dosyaların dava konularına göre tevzi edilerek mahkemelerin uzmanlaşmasını amaçlayan tasarıyı kabul etti.

AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya başkanlığında toplanan TBMM Adalet Komisyonu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nı görüştü.

Tasarı, müzakerelerin ardından kabul edildi.

Milletvekillerinin tasarı üzerinde söz almalarının ardından Ahmet İyimaya da ”Bu tasarıyı 4. Yargı Paketi ile birleştirebilirdim, İçtüzük’te buna yetkim var ama 4. Yargı Paketi AİHM’in Türkiye aleyhine verdiği ihlal kararlarının arındırılmasına yönelik olduğu için ayrı müzakere edilmesine karar verdim” dedi.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına göre, davanın esastan reddi veya kabulünü içeren kesin bozmaya uyularak verilen kararların önceki bozmayı ortadan kaldıracak şekilde yeniden bozulması üzerine, alt derece mahkemesince verilen kararın temyiz edilmesi halinde inceleme, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nca yapılacak.

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, ana gayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde, kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmaksızın avukatlık, serbest muhasebeci mali müşavirlik veya yeminli mali müşavirlik faaliyetinde bulunulabilecek.

Aynı yargı çevresinde birden fazla idare veya vergi mahkemesinin faaliyet gösterdiği hallerde, ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak, mahkemeler arasındaki iş bölümü Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca (HSYK) belirlenebilecek. Bu kararlar Resmi Gazete’de yayımlanacak. Mahkemeler, tevzi edilen davalara bakmak zorunda olacak.

Mahkemeler ihtisaslaşıyor

Mahkemeye gelen işler sayısal anlamda tevzi edilmek yerine, aynı mahkemenin numaralı şekilde isimlendirilmiş daireleri arasında, gelen işlerin dava konuları esas alınarak paylaştırılacak. Böylece, birden fazla dairesi bulunan bazı büyük adliyelerdeki hukuk mahkemelerine gelen dosyalar, dava konularına göre tevzi edilerek mahkemelerin uzmanlaşması amaçlanıyor.

Tasarıyla, kanuna aykırı olarak eğitim kurumu açan veya işleten kişilere verilen hapis cezası ortadan kaldırılıyor. Buna göre, TCK’nın, ”kanuna aykırı olarak eğitim kurumu açan veya işleten kişilere verilen üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilmesini” öngören maddesi yürürlükten kaldırılacak.

Adalet Bakanlığı’na, taşra teşkilatında kullanılmak üzere 5 bin 60 personel alınacak.