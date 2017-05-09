‘Mahrem İmamlar’ Adliyeye Sevk Edildi

Ankara merkezli 81 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda Malatya’da gözaltına alınan 1’i kadın 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince kent merkezinde çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 1’i kadın 14 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

Malatya’da gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 16 adet FETÖ’ye yararlılık gösterenlere verildiği ileri sürülen “Kıtmir” madalyonu ile 1 adet Kıtmir tablosu, 2 adet ‘T’ ve ‘F’ serisi 1’er dolar ile terör örgütü liderinin kitapları ile örgütsel dijital materyaller ele geçirilmişti.

Ferdi Durdu / Yeni Malaya Gazetesi – Malatyahaber.com