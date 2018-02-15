‘Mahrem İmam’lara 8’er Yıl 9’ar Ay Hapis

Malatya’daki FETÖ /PDY Silahlı Terör Örgütü davalarının karar duruşmalarında; 6’sı tutuklu yargılanan 7 sanığa “Silahlı Terör Örgütüne üye olmak” suçundan 8 yıl 9 ay ile 6 yıl 3 ay arasında hapis cezası verildi. Sanıklardan 3’nün tutukluluk halinin devamına karar verilirken, duruşmalarda 4 sanık ise beraat etti.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarının karar duruşmasında “Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak” suçundan tutuklu yargılanan eski öğretmenler Kürşat G. ile İdris Nabi O.’ya 8’er yıl 9’ar ay hapis cezası verildi. Her iki sanık da örgütün yapılanmasında mahrem imam olmakla suçlanıyor. Mahkeme heyeti, her iki sanığın da hüküm ile birlikte tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti tutuklu yargılanan esnaf Hakan D.’ye “Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi.

“Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak” suçundan tutuksuz yargılanan eski polis memuru Mikail Y. ile aynı suçtan tutuklu yargılanan eski öğretmenler Abdurrahman E. ve Mustafa D.’ye 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası vererek, her 2 sanığında tahliyesine hükmetti.

Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan sanıklar Mustafa B., Murat Ç. ve Zafer Ö. hakkında ‘Mor beyin mağduru” oldukları gerekçesiyle, sanık Sıddık D. ise delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan üniversite öğrencisi Şeyma B. ise “Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilerek, tahliye edildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com