‘Mahrem İmam’lara 8’er Yıl 9’ar Ay Hapis
Malatya’daki FETÖ /PDY Silahlı Terör Örgütü davalarının karar duruşmalarında; 6’sı tutuklu yargılanan 7 sanığa “Silahlı Terör Örgütüne üye olmak” suçundan 8 yıl 9 ay ile 6 yıl 3 ay arasında hapis cezası verildi. Sanıklardan 3’nün tutukluluk halinin devamına karar verilirken, duruşmalarda 4 sanık ise beraat etti.
Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarının karar duruşmasında “Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak” suçundan tutuklu yargılanan eski öğretmenler Kürşat G. ile İdris Nabi O.’ya 8’er yıl 9’ar ay hapis cezası verildi. Her iki sanık da örgütün yapılanmasında mahrem imam olmakla suçlanıyor. Mahkeme heyeti, her iki sanığın da hüküm ile birlikte tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
Mahkeme heyeti tutuklu yargılanan esnaf Hakan D.’ye “Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi.
“Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak” suçundan tutuksuz yargılanan eski polis memuru Mikail Y. ile aynı suçtan tutuklu yargılanan eski öğretmenler Abdurrahman E. ve Mustafa D.’ye 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası vererek, her 2 sanığında tahliyesine hükmetti.
Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan sanıklar Mustafa B., Murat Ç. ve Zafer Ö. hakkında ‘Mor beyin mağduru” oldukları gerekçesiyle, sanık Sıddık D. ise delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.
Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan üniversite öğrencisi Şeyma B. ise “Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilerek, tahliye edildi.
Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Hainler elbette yargılanır, arada yanan mağdur olanlarda elbette serbest kalır kendini vatansever olarak tanıtanlara gelince vatanına şu ana dek ne yararın oldu?
sayın vatan sever gardaş?
ancak tek ağız ancak boş lakırtı…..
Karşıda devleti ele geçirmiş bir örgüt var. Devleti yönetenler buna her türlü desteği vermiş. Derneklerinden, okullarına, üniversitelerinden, ticari şirketlerine kadar paraya boğmuş.
Her türlü desteği verenler masum, vatansever ama örgüt üyesi memur, öğretmen, asker suçlu ve açlığa mahkum edilmeli.
Bu insanlık suçu.
Suçlular ne zamandan belli vatensever oldu. Elinde ölçeğin var herhalde. Ulusal basında yer alan haberleri okudun herhalde. Yakında fetöcü demek de suç olursa şaşmamak lazım. Bir insan ya suçludur ya suçsuz Suçlu cezasını çekmelidir. Sınavı bedava kazan, bedava kadro al, bedav a doktor ol, bedava emekli ol, hak ye vatanseverliğimi eleştir. Vay be. Güzel işmiş.
Osmanlıyı da aynı zihniyet batırmış bugün bu güzel ülkeyi de aynı zihniyet batırmak istiyor. Ama benim vatanseverliğim için OSMANLI tarihini oku. Suçlulara ne yapılırmış.
Şu Osmanlı yı doğru okusak da her gelen geçen Osmanlı demese artık. Yemin ederim sizler yüzünden artık bazı değerlerden millet nefret eder hale geldi. Siz külli günah nedir bilir misiniz? Osmanlı tarihinde çok dikkat edilen bir konu. Açıklayayım herkes yaptı demek, soru çaldı meslek sahibi oldu diyorsunuz yani bunu o atılan herkese atfediyorsunuz. Ondan geçtim gözünüzle görmüş gibi anlatıyorsunuz. Bakın bu daha günah Osmanlı buna da çok dikkat ederdi. Yani Osmanlı da söylediğini ispat edemezsen şerri kanunlar gereği, neyse siz biliyorsunuzdur zaten cezayı. Osmanlı yı bu kadar seven adam okumuştur bunu.
Ben demiyorum. ÖSYM diyor, YÖK diyor. Yasalar diyor. Nedense bugünlerde herkes suçlulara gariban dostluğu yapmaya başlamış. Gelecek geçmişle kurulur. Uzaktan davulun sesi hoş gelir. Gün gelirse benim yaptıklarımı öğrenirsin. Ama malatya basınını okumayacağım yorumda yapmayacağım. Yanlışlara devam . Allah selamet versin. Doğruların tartışılmadığı yerde olmam zaten. Atatürk’e bir fransız soru soruyor. En çok sevdikleriniz nelerdir diye; büyük önder cevap verir: önce bilim sonra vatanım ve birde milletimin sevgisi. Bilimin hakim olmadığı ülkede hiç bir şeyler olmaz beyler. Bilim adalet demektir, bilim hak hukuk demektir, bilim saygı demektir, bilim çalmamaktır………… Rabbim bilimi (ilmi) isteyene veririm diyor. Çalana değil.
“Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilerek, tahliye edildi.
Özetle yaptığı yanına kar kaldı. Oh ne güzel yap cebi doldur. 1 yıl yat çık. Böyle adalet olmaz. Yazıklar olsun size. Toplumsal vicdan ağlıyor. Ya terör örgütüne üye olmayı kaldır. Çünkü bu suç sabit olmuş. Yada hiç ceza verme. ADALET bir gün herkese lazım olacak. Rabbimin huzurunda.
mal-tyalı hemşehrim tutukluluk süresi verilen yıldan düşer. Ayrıca bir üniversite öğrencisi alıp asacakmısın .
O kadar ilişkili vekil belediye başkanı varken adaletten bahsedip üniversite öğrencisini taşlama.
Senin adalet anlayışında Vatan severliğinde şüpheli.