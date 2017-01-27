Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı

Malatya’nın Kuluncak ilçesinde otomobil ile karda mahsur kalan 5 kişilik aile belediye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya’nın Alanya ilçesinden eşi ve 3 çocuğu ile yola çıkan Turgay Mecit, Malatya’nın Kuluncak ilçesine bağlı Ayvalık Mahallesi mevkisinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Mahsur kalan ailenin durumu güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri akşam saatlerinde bölgeye ulaşmak için çalışma başlattı.

Ekipler uzun süren uğraşlar sonrasında karda mahsur kalan otomobile ulaşarak aileyi kurtardı. Mahsur kalan Mecit ailesi, kendilerini kurtaran jandarma ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

50 ARAÇ DAHA..

Dün akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Kuluncak-Darende karayolu Ayvalı Mahallesi mevkisinde gündüz saatlerinde mahsur kalan 50 araç sürücüsü, durumu Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin uzun süren yol açma çalışmalarının ardından mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

SİVAS YOLU..

Bu arada Sivas-Malatya ve Sivas-Kayseri karayolunda zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kar ve esintilerden kaynaklanan yol kapanmalarına karşı Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü ekipleri yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Zor şartlar altında karla mücadele eden karayolları ekipleri sabahın ilk saatlerinden itibaren yolları açarak sürücülerin daha rahat kullanabilmelerini sağlıyor.

Karayolları 16. Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 bin 441 kilometre yol ağı ve 24 ayrı geçit ile kritik kesimlerinde karla mücadele çalışmaları yürütülüyor. Tipi nedeniyle zaman zaman kapanan Kızıldağ, Geminbeli, Yağdonduran, Çamlıbel, Yaraşbeli, Abdalboğan ve Karasar geçitlerinde de çalışmalar güçlükle sürdürülüyor.

AA-iha