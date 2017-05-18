Mahsur Kaldı, İtfaiye Kurtardı
Malatya’da kayalıklara kaçan topunu almak isterken mahsur kalan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yavuz Selim Mahallesi Karagöz mevkiindeki eski kireç ocaklarında yaşanan olayda topu kayalıklara kaçan R.M.T. isimli çocuk aşağı inince mahsur kaldı. Durumun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler mahsur kalan çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı.
Mahsur kalan çocuk daha sonra yapılan çalışma ile kurtarıldı.
iha
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