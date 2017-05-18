Mahsur Kaldı, İtfaiye Kurtardı

Malatyaspor’da hem futbol oynayan hem de yöneticilik yapan Vedat Erdoğan, Evkur Yeni Malatyaspor’un şampiyonluğuyla gurur duyduğunu belirterek, “İş şimdi başlıyor” dedi. Malatyaspor’da bir döneme futbolcu olarak imza atan başarılı kaleci...