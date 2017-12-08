Maide’nin Altın Günü
Mahallesinin en şatafatlı altın günlerine imza atmasıyla ünlü Maide (Ezgi Mola), düzenlediği bir altın gününün ardından dede yadigarı gerdanlığının çalınmasıyla büyük bir şok yaşar. Gerdanlığı bulabilmek için yeğeni Yağmur’la (Mesut Can Tomay) birlikte güne gelen herkesi soruşturmaya, maceralı olaylar yaşamaya başlarlar.
Vizyon Tarihi: 8 Aralık 2017
Yapımı : 2017 – Türkiye
Tür : Komedi
Yönetmen : Caner Özyurtlu
Oyuncular : Ezgi Mola, Mesut Can Tomay, Hilmi Özçelik, Gülhan Tekin, Demet Gül
Senaryo : Serkan Altuniğne
Yapımcı : –
sinemalar.com
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."