Maide’nin Altın Günü

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıklamasına ilişkin, “Alınan karar tek yönlü ve yanlıdır, Türkiye tarafından yok hükmündedir. Bu konuda tepki...