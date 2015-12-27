MAİKAD’da Yeniden Han

Malatya İş Kadınları Derneği (MAİKAD) 2. olağan genel kurulunu yaptı. Dernek başkanı Av.Burçin Han (üstte, sağdaki), üyelerden tam destek aldı.

Asım Demirkökün divan başkanlığını yaptığı genel kurulda, derneğin çalışmaları hakkında bilgiler veren başkan Han,  Üyeler nezdinde sürdürdüğümüz çalışmalara, derneğimize üye olmayan kadınları da katmaya başladık. Bu yöndeki proje üretme çalışmalarımız son aşamaya geldi. Bundan sonra da projeleri uygulama aşamasına geçeceğiz diye konuştu.

Tek liste halinde gidilen seçimlerde yönetim kurulu; Emine Yıldırım, Fezan Özyavuz, Melahat Özhan, Arzuhan Kaplan, Ayşegül Ünver, Yasemin Coşkun’dan oluşurken, Denetim Kurulu üyeliklerine ise; Hülya Kaya, Rukiye Aylaz ve Nihan Çeliköz seçildiler.