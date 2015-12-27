MAİKAD’da Yeniden Han
Malatya İş Kadınları Derneği (MAİKAD) 2. olağan genel kurulunu yaptı. Dernek başkanı Av.Burçin Han (üstte, sağdaki), üyelerden tam destek aldı.
Asım Demirkökün divan başkanlığını yaptığı genel kurulda, derneğin çalışmaları hakkında bilgiler veren başkan Han, Üyeler nezdinde sürdürdüğümüz çalışmalara, derneğimize üye olmayan kadınları da katmaya başladık. Bu yöndeki proje üretme çalışmalarımız son aşamaya geldi. Bundan sonra da projeleri uygulama aşamasına geçeceğiz diye konuştu.
Tek liste halinde gidilen seçimlerde yönetim kurulu; Emine Yıldırım, Fezan Özyavuz, Melahat Özhan, Arzuhan Kaplan, Ayşegül Ünver, Yasemin Coşkun’dan oluşurken, Denetim Kurulu üyeliklerine ise; Hülya Kaya, Rukiye Aylaz ve Nihan Çeliköz seçildiler.
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