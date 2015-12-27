Makamda Dayak!

Şahnahan Belediyesinin başkan vekili, makam odasında aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan şahıslar tarafından yumruklanarak yaralandı.

Olay belediye binasında meydana geldi. 55 yaşındaki N.F., 18 yaşındaki M.F., 26 yaşındaki A.F., 45 yaşındaki F.F. ile 50 yaşındaki İ.F. adlı şahısların, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan ve halen Şahnahan Belediye Başkanlığı görevine vekalet eden 36 yaşındaki E.A. ile makam odasında tartıştıkları, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu başkan vekilini yumruklayarak yaraladıkları bildirildi. Başkan vekili, hastanede ayakta tedavi edilirken, akraba oldukları bildirilen 5 şahıs gözaltına alındı.