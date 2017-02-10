Makedonya’dan Arnavutluk’a

İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu’nun Balkan turu tüm hızıyla devam ediyor. Makedonya’da Ohrid ziyaretini gerçekleştiren ve Elbasan’a kadar ulaşan üniversiteli bisikletçiler, 100 kilometre pedal çevirdi. Makedonya yolculuğunu Elbasan ile tamamlayan bisikletçiler,...