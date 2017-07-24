Malatya 2. Eleme Turuna Ev Sahibi

Yıldız Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonası’nda 1.eleme turu, 110 kulübün katılımıyla, 12-17 Temmuz tarihlerinde 25 grupta oynanan müsabakalar tamamlandı.

Şampiyonanın 2.eleme turu, 25 grubun birincileri ile en iyi puan ve averaja sahip 7 ikinci olmak üzere toplam 32 takımın katılımı ile oynanacak. 2.eleme turu müsabakaları tarafsız sahalarda 30 Temmuz tarihinde yapılacak. Rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar 1 gün dinlendikten sonra aynı merkezde 3. eleme turu müsabakalarını oynayacak ve Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda ilk 8 takım arasına girmeye çalışacak.

2.ve 3. eleme turu karşılaşmaları ile final müsabakaları tek maç eleme usulü ile gerçekleştirilecek. Müsabakalar 35’er dakikadan 2 devre şeklinde yapılacak. Müsabakaların eşitlikle sonuçlanması halinde 10’ar dakikadan 2 uzatma devresi oynanacak. Eşitliğin uzatmalarda da bozulmaması durumunda seri penaltı atışları bir üst tura çıkacak takımların belirlenmesini sağlayacak.

Yıldız Kızlar Türkiye Futbol Şampiyonası’nda 2. Eleme turu müsabakalarının bir ayağı Malatya’da oynanacak. 30 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarda; Kyseri Gençlerbirliği Spor, Giresun Sanayi Spor, Erzincan Gençlergücü Spor ve Şanlıurfa Gençlik Spor takımları mücadele edecek.

Yeşiltepe 1 ve 3 nolu sahada oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

30 Temmuz Pazar

Yeşiltepe 1 nolu saha

17.30 Kayseri Gençlerbirliği Spor-Giresun Sanayi Spor

Yeşiltepe 3 nolu saha

17.30 Erzincan Gençlergücü Spor-Şanlıurfa Gençlik Spor.

Yeni Malatya Gazetesi

FOTOĞRAF: Kayseri Gençlerbirliği ekibi