Malatya 27 Bin 523 Kişi Göç Aldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürülüğü tarafından yapılan açıklamada, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Malatya 2016 yılında 27 bin 777 kişi göç almışken, 2017 yılında 27 bin 523 kişi göç aldı. Malatya 2016 yılında 27 bin 613 kişi göç vermişken, 2017 yılında ise 28 bin 222 kişi göç verdi.

Malatya’nın net göçü (alınan göç-verilen göç) 2016 yılında 164 kişi iken 2017 yılında – 699 kişi oldu. Malatya’nın net göç hızı 2016 yılında binde 0,21 iken 2017 yılında binde -0,89 olarak kayıtlara geçti.

Malatya 2017 yılında en fazla İstanbul (5 bin 376 kişi), Elazığ (2 bin 210 kişi) ve Adıyaman (2 bin 185 kişi) illerinden göç almıştır. 2017 yılında en fazla İstanbul (5 bin 331kişi), Ankara (2 bin 60 kişi) ve Elazığ (bin 950 kişi) illerine göç verdi.

(Bülten)