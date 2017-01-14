Malatya 3. ACM’de Başkan Değişti

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görev değişikliği yaşandı.

Malatya TEM Şube Müdürü Hakan Yıldırımoğlu’nun Ankara Emniyeti TEM Şube Müdürü olarak atanmasının ardından eşi Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Müzeyyen Yıldırımoğlu ise Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne atandı. Müzeyyen Yıldırımoğlu, dosyaları karara bağlamadaki hızı ile biliniyor ve kamuoyu gündemine gelmiş çok sayıda dosyayı kısa sürede karara çıkartıyordu.

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na ise, Malatya 1. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi İzettin Duman atandı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com