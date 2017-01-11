Malatya Adliyelerinden 15 Personele İhraç
Malatya’da adalet Bakanlığı kurumlarında görevli 15 personel memuriyetlerinden ihraç edildi.
Alınan bilgilere göre; son Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile devlet memuriyetinden ihraç edilenler arasında Malatya’da Adliye ve cezaevinde çalışan 15 personel de bulunuyor.
Buna göre ihraç edilenler şunlar:
S.K. (Malatya İdare Mahkemesi personeli)
E.A. (Cezaevi Katibi-Malatya Cezaevi)
A.G. (İcra Müdür Yardımcısı-Malatya Adliyesi)
T.D. (İcra Müdür Yardımcısı-Malatya Adliyesi)
O.U. (İnfaz ve Koruma Memuru-Malatya Cezaevi)
Z.K. (İnfaz ve Koruma Memuru-Denetimli Serbestlik Müdürlüğü)
B.K. (Zabıt Katibi-Malatya Adliyesi)
E.G. (Zabıt Katibi-Malatya Adliyesi)
E.K. (Zabıt Katibi-Malatya Adliyesi)
E.M. (Zabıt Katibi-Darende Adliyesi)
H.A. (Zabıt Katibi-Akçadağ Adliyesi)
H.M. (Zabıt Katibi-Malatya Adliyesi)
M.D. (Zabıt Katibi-Malatya Adliyesi)
N.I. (Zabıt Katibi-Malatya Adliyesi)
Ö.Y. (Zabıt Katibi-Malatya Adliyesi)
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com