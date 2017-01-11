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Malatya Haber -

Malatya Adliyelerinden 15 Personele İhraç

Malatya Adliyelerinden 15 Personele İhraç
  • 12.01.2017
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Malatya’da adalet Bakanlığı kurumlarında görevli 15 personel memuriyetlerinden ihraç edildi.

Alınan bilgilere göre; son Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile devlet memuriyetinden ihraç edilenler arasında Malatya’da  Adliye ve cezaevinde çalışan  15 personel de bulunuyor.

Buna göre ihraç edilenler şunlar:

S.K. (Malatya İdare Mahkemesi personeli)

E.A. (Cezaevi Katibi-Malatya Cezaevi)

A.G. (İcra Müdür Yardımcısı-Malatya Adliyesi)

T.D. (İcra Müdür Yardımcısı-Malatya Adliyesi)

O.U. (İnfaz ve Koruma Memuru-Malatya Cezaevi)

Z.K. (İnfaz ve Koruma Memuru-Denetimli Serbestlik Müdürlüğü)

B.K. (Zabıt Katibi-Malatya Adliyesi)

E.G. (Zabıt Katibi-Malatya Adliyesi)

E.K. (Zabıt Katibi-Malatya Adliyesi)

E.M. (Zabıt Katibi-Darende Adliyesi)

H.A. (Zabıt Katibi-Akçadağ Adliyesi)

H.M. (Zabıt Katibi-Malatya Adliyesi)

M.D. (Zabıt Katibi-Malatya Adliyesi)

N.I. (Zabıt Katibi-Malatya Adliyesi)

Ö.Y. (Zabıt Katibi-Malatya Adliyesi)

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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