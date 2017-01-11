Malatya Adliyelerinden 15 Personele İhraç

Polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 19 kilo 050 gram toz esrar ele geçti, yakalanan bir kişi tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü’nden konuya ilişkin şu açıklama yapıldı: “Malatya Emniyet Müdürlüğü...